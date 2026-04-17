Falso: no suspenden las clases en Florencio Varela

El Municipio de Florencio Varela desmintió un flyer que anunciaba la suspensión de clases. El mensaje circuló en medio de amenazas en varias escuelas.

La preocupación empezó a correr rápido, primero en grupos de WhatsApp y después en redes sociales. Un mensaje que anunciaba la suspensión de clases en distintas escuelas encendió la alarma en Florencio Varela, en un contexto ya marcado por episodios de amenazas en instituciones educativas del distrito.

El flyer, que se viralizó en cuestión de horas, atribuía la decisión al Municipio. Pero desde la Comuna salieron a desmentirlo de manera tajante.

“El comunicado que comparten en redes sociales y en grupos de WhatsApp es completamente falaz. Recomendamos a quienes reciben esa noticia desestimarla”, afirmó la secretaria de Cultura, Deportes y Recreación, Andrea Digiobani, al rechazar la veracidad del mensaje.

Desde el gobierno local aclararon además que no tienen la potestad de suspender las clases, ya que esa decisión corresponde exclusivamente a la Jefatura Distrital, en su carácter de organismo dependiente del sistema educativo provincial.

El desmentido llega en un momento sensible. En los últimos días, distintas escuelas del distrito fueron escenario de amenazas con armas de fuego, lo que generó temor entre familias, docentes y alumnos.

En ese clima, la circulación de información falsa no hizo más que profundizar la incertidumbre. Padres y madres consultados por este medio señalaron que el mensaje se replicó rápidamente y generó dudas sobre la continuidad de las clases.

Por ahora, no hubo anuncios oficiales de suspensión de actividades, mientras se mantiene la atención sobre la situación en los establecimientos educativos.