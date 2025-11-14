La edición de Infosur que sacude al conurbano: crimen, fe, política y una historia de superación

Apoyá este periodismo local Accedé a la edición impresa digital y ayudanos a seguir contando las historias de Florencio Varela. Aportar $1000 por mes Es un aporte voluntario y directo para sostener Infosur.

FLORENCIO VARELA — La nueva edición impresa de Infosur, que este viernes 14 de noviembre llega a los kioscos del sur del conurbano, expone una radiografía profunda de la semana: un caso policial que cambia de rumbo, familias ahogadas por el alquiler, un acto político que marca posición, la celebración religiosa más convocante de la región, la despedida de un juez histórico y la hazaña de un joven atleta varelense que volvió a levantarse después del dolor. Una edición cargada de historias reales, situada en las calles, pasillos y rincones de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui.

La trama que nadie cuenta del triple crimen de Varela: la Justicia Federal toma el caso

En la habitación de un hotel alojamiento de Florencio Varela, en la madrugada del 24 de septiembre, Celeste Guerrero escuchó la confesión que, según su abogado, terminó de volar por los aires la historia oficial del triple crimen que paralizó al país.

Mientras la Policía rastreaba cada movimiento, la narrativa que circuló durante semanas se resquebrajaba. Ahora, el expediente quedó en manos del Juzgado Federal N°2 de Morón, que investiga la conexión con una red narco con ramificaciones peruanas y argentinas.

El abogado Daniel Giaquinta, en diálogo exclusivo con Infosur, rompe el silencio y apunta a la pregunta que incomoda: si la organización es internacional, ¿por qué los detenidos son, en su mayoría, varelenses?

El giro judicial, las internas del conurbano, los pactos rotos y la noche que cambió la historia: el caso vuelve a rugir y promete capítulos más salvajes.

Alquileres por las nubes: un trabajador destina el 41% del sueldo

En una inmobiliaria de Bernal, Adriana hace números que no cierran: gana $1.524.216, y el departamento que necesita para vivir con su hijo cuesta $625.000.

No es un caso aislado. Un relevamiento del Colegio de Martilleros junto a la UNNOBA confirmó el drama habitacional: en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, un trabajador formal debe destinar el 41% de su salario para alquilar una vivienda tipo.

Con los créditos inaccesibles y la inflación persistente, miles de familias del sur del conurbano están atrapadas entre la renta y la resignación.

Kicillof y Watson inauguraron el centro que Nación dejó a medias

En el KM 26,700, donde antes había paredes crudas y consultorios abandonados por la gestión nacional, hoy brilla el nuevo Centro Integral de Rehabilitación (CIR).

El gobernador Axel Kicillof y el intendente Andrés Watson cortaron la cinta de una obra que Nación dejó al 40% y que municipio y provincia terminaron con fondos propios.

La visita dejó una foto con mensaje político: mientras el gobierno de Javier Milei ajusta, Varela y la Provincia invierten en salud pública.

Una señal de gestión en un distrito que no deja de crecer a pesar del contexto.

La Misa de la Esperanza cumple 30 años y vuelve a reunir a miles

Cada noviembre, el Cruce Varela se transforma. Lo que de día es tránsito, urgencia y bocinazos, por la noche se vuelve un santuario a cielo abierto.

Este sábado 15, a las 19, miles de vecinos llegarán para celebrar la trigésima edición de la Misa de la Esperanza, una tradición que ya forma parte de la identidad espiritual de toda la región.

Con el Año Jubilar Diocesano y la Jornada Mundial de los Pobres como marco, la ceremonia promete otra noche cargada de fe, emoción y abrazos que sostienen.

Bronce varelense en Chile: la hazaña de Facundo

El último lanzamiento fue perfecto. La pelota se detuvo junto al pallino y el tablero marcó el 3-2 que le dio a Facundo Bulacio, 17 años, del barrio San Jorge, la medalla de bronce en boccia en los Parapanamericanos Juveniles de Chile.

El logro tiene un peso distinto para él. En 2019 perdió a su padre en el derrumbe de una obra en el Aeropuerto de Ezeiza. Desde entonces, su vida fue resiliencia pura.

Hoy, Facundo se para en el podio y demuestra que, aun en las historias más duras, siempre queda un camino por pelear.

La despedida del juez Fabio Stremel: 39 años de justicia en Varela

El Dr. Fabio Stremel cierra una etapa histórica: casi cuatro décadas sirviendo al Poder Judicial y siendo uno de los pioneros del Tribunal en lo Criminal N°2 de Florencio Varela.

Se retira con la serenidad de quien hizo su trabajo con ética, convicción y corazón. Una figura respetada que deja huella en la vida judicial del distrito.

La edición del viernes ya está disponible

La nueva edición impresa de Infosur ya puede leerse completa.

Aquí mismo encontrarás el flipbook interactivo con todas las notas, fotos, crónicas, análisis y el contenido exclusivo del diario.