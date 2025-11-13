Menu
MunicipiosFlorencio Varela

Noche de las Heladerías: qué locales adhieren en Varela

By: Redaccion

Date:

Este jueves 13 de noviembre, Florencio Varela se llena de sabores con descuentos, regalos y propuestas especiales en las heladerías adheridas al programa municipal “Mercado Activo”.

Florencio Varela se prepara para una noche bien dulce. Este jueves 13 de noviembre, desde las 19 horas, las heladerías del distrito abrirán sus puertas con promociones especiales en el marco de la Noche de las Heladerías, una iniciativa impulsada por el Municipio dentro del programa “Mercado Activo”, que busca fortalecer el comercio local y promover el consumo interno.

La subsecretaria de Industria, Inversiones y Competitividad PyME, Analía Aguirre Luro, destacó que este tipo de acciones “forman parte de las políticas públicas impulsadas por el intendente Andrés Watson para el fortalecimiento de las actividades productivas y el desarrollo económico local, a través de incentivos al consumo interno”.

“En esta oportunidad, las heladerías ofrecerán una promoción de 2×1 en potes de un cuarto de kilo y además presentarán nuevos sabores elaborados por los propios maestros heladeros del distrito”, explicó Aguirre Luro.

El comerciante Javier Vangeli, de Vanshelatto Helados, celebró la propuesta: “Estas iniciativas siempre suman porque generan mayor movimiento de clientes y rotación de productos, lo que ayuda mucho a los negocios”. “La gente aprovecha las ofertas y nosotros notamos el aumento en las ventas”, agregó con entusiasmo.

Locales adheridos en Florencio Varela

Kroze Helados
Promoción: 2×1 en potes de 1/4 kg (solo en mostrador)
Direcciones: Mitre 137 – Barrio Centro / Av. Calchaquí 6673 – Cruce Varela

Heladería Artesanal Buenos Aires
Promoción: Comprás 1 kilo y te llevás 1/4 kg de regalo
Dirección: Calle 1282 Nº 478 – Florencio Varela

Alma Vichenxo
Promoción: 2×1 en 1/4 kg
Horario: de 18:00 a 23:00
Dirección: Rosario 878 – Villa Vatteone

El Piave
Promoción: 2×1 en potes de 1/4 kg
Dirección: Bartolomé Mitre 87 – Centro

Chelatto
Promoción: 2×1
Dirección: Av. Gral. José de San Martín 2923 – Centro

Pachi
Promoción: 2×1 en potes de 1/4 kg
Dirección: España 3071 – Centro

Vanshelatto
Promoción: 2×1 en potes de 1/4 kg
Dirección: Juan de la Cruz Contreras 110 – Centro

Vía Cosenza
Promoción: 2×1 en helados
Dirección: España 2978 – Florencio Varela

Los vecinos podrán consultar el listado completo de comercios adheridos en la página web oficial del Municipio.
Una oportunidad ideal para disfrutar de un postre artesanal, apoyar a los productores locales y vivir una noche diferente en el corazón de Florencio Varela.

Redaccion

