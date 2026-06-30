El detalle que sorprendió a los investigadores tras hallar un cadáver en Florencio Varela

El cuerpo de un hombre fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda del barrio Ricardo Rojas. El informe de Bomberos reveló un fenómeno conocido en medicina forense como antropofagia cadavérica.

El hallazgo de un hombre sin vida dentro de una vivienda de Florencio Varela dejó un dato que llamó la atención durante la intervención de Bomberos Voluntarios y del personal policial. El cuerpo, encontrado en una casa del barrio Ricardo Rojas, presentaba signos de antropofagia cadavérica, un fenómeno post mortem que puede producirse cuando una persona fallece y permanece varios días sin ser hallada.

Todo comenzó cerca de las 12.30 de este lunes, cuando vecinos alertaron que hacía varios días no veían al hombre que vivía en una vivienda ubicada sobre la calle Pablo Podestá al 1100. Ante la preocupación, una dotación de Bomberos fue convocada para realizar la apertura de la puerta del domicilio.

Al ingresar junto a efectivos policiales, los rescatistas encontraron al hombre tendido sobre el piso de una habitación utilizada como dormitorio y cocina. Según el informe oficial, el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición.

Durante la inspección, los bomberos constataron además que dentro de la vivienda había dos perros junto al cadáver. El parte de intervención consignó que el cuerpo presentaba antropofagia cadavérica, un término utilizado en medicina legal para describir el consumo parcial de un cadáver por parte de animales luego del fallecimiento de una persona.

¿Qué es la antropofagia cadavérica?

Los especialistas en medicina forense explican que la antropofagia cadavérica no constituye la causa de la muerte, sino un fenómeno que ocurre después del fallecimiento.

En ámbitos urbanos suele registrarse cuando animales domésticos, principalmente perros o gatos, permanecen encerrados durante varios días con el cuerpo de su propietario sin acceso a alimento o agua. En esas circunstancias, pueden alimentarse del cadáver por un instinto de supervivencia.

Este comportamiento no implica necesariamente que los animales hayan mostrado agresividad hacia la víctima cuando estaba con vida y forma parte de los fenómenos post mortem estudiados por la medicina legal.

Un dato importante para la investigación

Además del impacto que genera este tipo de hallazgos, la presencia de antropofagia cadavérica representa un desafío para los peritos, ya que puede modificar algunas lesiones externas del cuerpo y obliga a realizar estudios complementarios para determinar con precisión la causa y la fecha aproximada de la muerte.

En el caso de Ricardo Rojas, personal del SAME constató el fallecimiento del hombre, mientras que la Policía preservó la escena para la intervención de la Policía Científica y de la Fiscalía, que deberá establecer las circunstancias del deceso.