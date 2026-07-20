Insólita escena en Florencio Varela: frenó en una esquina para usar un inodoro abandonado y quedó filmado

Una cámara de seguridad registró en Florencio Varela el momento en que un hombre detuvo su auto, bajó y utilizó un inodoro abandonado que estaba tirado en la esquina antes de continuar su marcha. El video se viralizó en redes y generó todo tipo de reacciones.

Un insólito episodio ocurrido en Florencio Varela se volvió viral en las últimas horas, luego de que una cámara de seguridad registrara a un hombre que descendió de su auto para utilizar un inodoro abandonado que se encontraba tirado en una esquina.

En las imágenes se observa cómo el conductor, que viajaba junto a varios acompañantes en un Fiat Uno, detiene la marcha, baja del vehículo y aprovecha la presencia del sanitario descartado para hacer sus necesidades. Tras unos instantes, vuelve a subir al auto y continúa el recorrido.

Toda la secuencia quedó registrada de principio a fin y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y una catarata de comentarios. La mayoría de las reacciones tomaron el episodio con humor, con frases que hicieron referencia a lo curioso de la situación y a que, al menos, el hombre había optado por el inodoro y no por la vía pública. Otros usuarios, en cambio, calificaron la escena como poco higiénica.

Más allá de las distintas opiniones, el video se convirtió en uno de los contenidos más comentados del día en las redes por lo inusual del episodio y porque quedó registrado en su totalidad por una cámara de seguridad.