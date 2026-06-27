De Florencio Varela a Francia: la hazaña de tres atletas varelenses ante campeones paralímpicos y mundiales

Tres deportistas varelenses dejaron su huella en el parabádminton internacional. Jonatan Mattos, Jonathan Torres y Micaela Delgado integraron la delegación de la Selección Argentina que compitió en el Open Internacional de Parabádminton Francia 2026, disputado entre el 16 y el 21 de junio en la ciudad de Mulhouse, una de las plazas más importantes del calendario mundial de la disciplina.

El certamen, que además otorgó puntos para la clasificación a los próximos Juegos Parapanamericanos, reunió a campeones paralímpicos y mundiales de distintas categorías, lo que elevó la vara de exigencia para los representantes nacionales. Fue, de hecho, el primer torneo internacional de la temporada para el combinado argentino, que viajó con seis atletas bajo la conducción técnica de Facundo Javier.

Tras su regreso, dos de los protagonistas varelenses repasaron la experiencia en una entrevista con la Radio Municipal. «Quedé muy contento tras ingresar en las mejores ocho parejas del torneo, donde había campeones paralímpicos y mundiales», expresó Mattos, satisfecho con un resultado que respalda el nivel competitivo alcanzado.

El recorrido de Mattos en la categoría SH6, en pareja con Martín Casini, tuvo un cierre auspicioso en la fase de grupos: una victoria ante una dupla suizo-alemana y una derrota frente a representantes de Canadá, que les alcanzó para meterse entre los ocho mejores del cuadro. Ya en cuartos de final, cayeron ante una pareja de Brasil y Francia, lo que marcó el límite de su participación en el dobles masculino. Mattos también tuvo acción en el dobles mixto junto a su compañera de delegación Micaela Delgado, dupla con la que se quedó con una victoria frente a representantes de Polonia.

Por su parte, Jonathan Torres también compitió en la categoría SL4, en un cuadro de alta exigencia técnica. «Fue un evento muy duro. Enfrenté a jugadores de alto nivel; entre ellos, al número 10 del ranking global», relató el deportista, que valoró especialmente «los aprendizajes para el futuro» de cara a las próximas competencias internacionales.

La participación de los tres atletas varelenses se dio en el marco de una delegación argentina más amplia, que también incluyó a Natalia Caro y Analía Quevedo, y que llegó a Europa tras un esfuerzo conjunto de gestión de recursos para afrontar los gastos de viaje y estadía propios de la actividad paralímpica de alto rendimiento.

Con este antecedente como primera experiencia internacional del año, los deportistas de Florencio Varela vuelven a poner a la ciudad en el mapa del deporte adaptado, sumando rodaje de cara a un calendario que los próximos meses los podría volver a tener como protagonistas en la lucha por la clasificación a los Juegos Parapanamericanos.