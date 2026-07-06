Encontraron muerta a Victoria Aguirre, la mujer de 79 años desaparecida en Berazategui

Victoria Modesta Aguirre, la mujer de 79 años que había desaparecido el 19 de junio en Berazategui mientras paseaba a su perrita, fue hallada sin vida junto a su mascota en un zanjón de Florencio Varela. Los investigadores presumen que ambas murieron ahogadas la misma noche de la desaparición.

Salió a pasear a su perrita, como todas las tardes, y no volvió. Esa fue la última certeza que tuvo la familia de Victoria Modesta Aguirre durante dos semanas de búsqueda: que había salido de su casa en Berazategui el 19 de junio, con su mascota de correa, y que después de eso, nada.

La mujer de 79 años atravesaba problemas de memoria y desorientación. Ese dato, que al principio era apenas una preocupación, terminó convirtiéndose en la pieza que permitió reconstruir lo que pudo haber pasado.

Este lunes, más de dos semanas después, personal de la dirección de Espacios Verdes del Municipio de Florencio Varela realizaba tareas de limpieza y corte de pasto en la intersección de San José y Calchaquí, sobre la Ruta 2, cuando encontró un cuerpo dentro de un zanjón profundo, de entre 8 y 10 metros de ancho, con acumulación de agua y abundante vegetación. Era Victoria. Junto a ella estaba su perrita, la misma con la que había salido aquella tarde de junio.

El lugar del hallazgo queda a unos mil metros —diez cuadras— del último punto donde alguien la había visto con vida, en Ruta 36 y la calle 29 A. La hipótesis que manejan los investigadores es que, desorientada, la mujer avanzó una cuadra de más y cruzó sin darse cuenta el límite hacia el partido de Florencio Varela. Habría caminado por el lateral de la ruta en la oscuridad hasta caer al zanjón.

A la espera de los resultados oficiales de la autopsia, la presunción prima facie de los investigadores es que Victoria y su perrita murieron ahogadas esa misma noche del 19 de junio, la noche en que salieron a caminar y no volvieron.