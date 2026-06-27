Salió cinco horas y le vaciaron la casa: el «escruche» que sufrió una mujer en Florencio Varela

En apenas cinco horas, una vivienda de la calle Argerich al 1700 de Florencio Varela quedó convertida en un escenario de desorden: cajones abiertos, pertenencias esparcidas por los ambientes y una amarga sensación de vulnerabilidad para su propietaria. La mujer había salido de su casa al caer la tarde, y al regresar, cerca de la medianoche, descubrió que desconocidos habían ingresado y se habían llevado dinero y objetos de valor. Un accionar delictivo conocido como «escruche«.

Según pudo reconstruirse, la dueña de la vivienda, identificada con las iniciales M.B.S., de 65 años, se retiró del domicilio alrededor de las 18 horas. Todo parecía normal en el barrio. Sin embargo, al regresar cerca de las 23.30, encontró una escena que la dejó paralizada.

Los delincuentes habrían actuado bajo la modalidad conocida como «escruche», aprovechando la ausencia de moradores para ingresar a la propiedad y revisar cada rincón en busca de dinero y elementos de valor. A simple vista, la mujer observó que toda la vivienda se encontraba revuelta.

La víctima constató inicialmente el faltante de una notebook y un sobre que contenía alrededor de cuatro millones de pesos en efectivo. No se descarta que, con el correr de las horas, puedan detectarse otros objetos sustraídos durante el robo.

Tras el hallazgo, se realizó un llamado al sistema de emergencias 911. Personal policial de los cuadrantes acudió al lugar y se entrevistó con la propietaria para conocer los detalles del episodio. Posteriormente se dio intervención a la Comisaría Segunda, desde donde se dispuso la preservación de la escena a la espera del trabajo de los peritos.

Fuentes policiales indicaron que la investigación buscará determinar la forma en que los autores lograron acceder al inmueble y si contaban con información previa sobre los movimientos de la víctima. También se analizarán posibles registros de cámaras de seguridad de la zona que permitan reconstruir el recorrido de los sospechosos antes y después del golpe.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la mujer se encontraba radicando la correspondiente denuncia en sede policial. El caso vuelve a encender la preocupación de los vecinos por los robos cometidos en viviendas cuando sus propietarios se ausentan por algunas horas, una modalidad que en los últimos tiempos ha generado inquietud en distintos barrios del distrito.