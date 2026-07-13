La Provincia pagará $10.500 millones de deuda eléctrica en barrios populares del Conurbano

El gobierno bonaerense oficializó el pago de más de $10.531 millones a Edenor y Edesur para reconocer los consumos eléctricos de barrios populares durante 2024. El desembolso se realizará en cuatro cuotas a lo largo de 2026 y beneficia a usuarios con suministro comunitario en todo el territorio bonaerense.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el reconocimiento y pago de los consumos de energía eléctrica correspondientes a los barrios populares abastecidos por Edenor y Edesur durante 2024. La medida implica un desembolso superior a los $10.531 millones, que se abonará en cuatro cuotas iguales a lo largo de este año.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 517/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La norma aprueba los convenios firmados con ambas distribuidoras para cancelar la parte del consumo eléctrico que le corresponde afrontar a la Provincia.

Del total autorizado, $5.450.114.783 serán destinados a Edenor y $5.081.451.376 a Edesur, en concepto de reconocimiento de los consumos registrados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024 en los barrios populares de sus respectivas áreas de concesión.

Los pagos se efectuarán en cuatro cuotas bimestrales, entre junio y diciembre de este año, luego de las validaciones técnicas realizadas por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA), la Dirección Provincial de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El esquema de financiamiento compartido entre Nación y Provincia para el consumo eléctrico de barrios populares con medidores comunitarios rige desde la década de 1990. En el acuerdo vigente, Buenos Aires asume el 42,47% del costo reconocido.

El cálculo para 2024 contempló además un descuento por los montos ya abonados entre enero y mayo de ese año a través de la tarifa social eléctrica, beneficio que dejó de aplicarse desde el 1° de junio de 2024 tras el Decreto provincial 940/2024 y la Resolución 771/2024 del Ministerio de Infraestructura.

La normativa establece asimismo que los usuarios que sean normalizados como consecuencia de estos acuerdos seguirán accediendo automáticamente al régimen de bonificación de tarifa social provincial, por el solo hecho de recibir un suministro comunitario.

Desde el Ministerio de Infraestructura señalaron que la Subsecretaría de Energía emitirá las instrucciones regulatorias necesarias para que el ENRE incorpore a estos usuarios en las validaciones que luego se remitirán a la Provincia para su reconocimiento y pago. El gasto será afrontado con partidas del Presupuesto General 2026.

Con esta decisión, la gestión de Axel Kicillof mantiene el esquema de asistencia para garantizar el abastecimiento eléctrico en sectores vulnerables del Conurbano bonaerense, en un contexto de reducción de subsidios nacionales.