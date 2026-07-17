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Edición Impresa de Infosur 17/07 | Leé el diario completo

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Ya está disponible la edición impresa de Infosur correspondiente al viernes 17 de julio, en formato digital y de lectura página por página, igual que el diario en papel.

En esta edición: cómo vivió Florencio Varela la clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026, el emotivo video de la sobrina de un héroe de Malvinas que se viralizó tras el partido, la cobertura policial completa de la semana y la actualidad judicial regional.

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