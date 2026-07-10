Dos menores heridos de arma de fuego tras una pelea vecinal en Florencio Varela

Una adolescente de 17 años y un chico de 14 resultaron heridos la tarde de este jueves durante un confuso episodio de conflicto vecinal en el barrio Bosques Norte, en Florencio Varela, cuando un hombre efectuó disparos con una escopeta en medio de una pelea entre más de diez personas.

Un confuso episodio de violencia vecinal terminó con dos menores heridos de arma de fuego la noche de este jueves en el barrio Bosques Norte, en Florencio Varela.

Según el parte policial, la Comisaría 4ta recibió un llamado al 911 pasadas las 18:40 horas por un conflicto entre vecinos sobre la calle Calingasta al 1400, entre Santa Teresita y Santa Lucía. El llamante alertó que más de diez hombres se estaban peleando con armas blancas y que habría personas heridas.

Al llegar los móviles policiales al lugar, confirmaron el conflicto vecinal y constataron que uno de los hombres involucrados había efectuado disparos con una escopeta, hiriendo con perdigones a dos menores de edad: V.R., de 17 años, y L.J., de 14.

L.J. fue asistido en el lugar por una herida en la pierna. V.R. fue trasladada consciente al Hospital Mi Pueblo por una herida en el pecho, acompañada por un familiar. Personal del SAME intervino en la atención de ambos heridos.

Por el momento no trascendieron detalles sobre el origen de la pelea ni sobre la identidad del agresor.