Horror en Florencio Varela: una mujer murió calcinada y su pareja quedó internada; investigan un femicidio

Un presunto femicidio conmociona a Bosques, en Florencio Varela. Una mujer de 52 años murió calcinada durante el incendio de una vivienda y su pareja, de 53 años, fue rescatada inconsciente por los bomberos. La Fiscalía cambió la carátula de la causa a homicidio agravado por el vínculo después de la autopsia.

La dramática secuencia ocurrió durante la noche del sábado, cuando un incendio consumió una vivienda ubicada en la esquina de Pi y Margall y Luis Agote. Según los voceros policiales, en el interior de la finca fue hallada sin vida una mujer de 52 años, mientras que su pareja fue rescatada inconsciente por los bomberos y permanece internada con riesgo de vida.

El operativo comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre un incendio en una casa de la zona. Al arribar, efectivos del Comando de Patrullas constataron que el fuego había tomado gran parte de la vivienda y solicitaron la intervención de los Bomberos Voluntarios de Florencio Varela.

Durante las tareas de rescate, los bomberos lograron sacar con vida a H.S., de 53 años, quien fue encontrado inconsciente dentro del inmueble. Personal del SAME le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Mi Pueblo, donde ingresó intubado al shock room y permanece en estado crítico.

Una vez controladas las llamas, los rescatistas encontraron en una habitación el cuerpo calcinado de Ana María Soraire, de 52 años, quien falleció en el lugar. Debido al avanzado estado de carbonización, inicialmente no fue posible identificar el cadáver, aunque posteriormente un familiar confirmó su identidad.

Un cuchillo con sangre y un celular quemado

De acuerdo con la información oficial, en la habitación donde fue encontrado el hombre los investigadores secuestraron un cuchillo con manchas hemáticas. Además, en el comedor de la vivienda hallaron un teléfono celular completamente quemado, elementos que quedaron preservados para las pericias realizadas por la Policía Científica.

También trabajaron en el lugar peritos de Bomberos, un médico policial y el fiscal Federico Pagliuca, titular de la UFI N.º 2 de Florencio Varela, quien impartió las primeras directivas de la investigación.

El testimonio de un familiar

Un familiar de la víctima manifestó a los investigadores que la pareja mantenía conflictos desde hacía tiempo y que existían denuncias previas realizadas por la mujer contra el hombre. Además, indicó que ambos ya no convivían, un dato que también será analizado durante la instrucción de la causa.

Con el avance de las actuaciones y los primeros elementos reunidos en la escena, la Fiscalía modificó la calificación legal de la investigación y dispuso que la causa quede caratulada como homicidio agravado por el vínculo, mientras se aguarda la evolución del estado de salud de sospechoso y el resultado de las pericias para determinar la mecánica de los hechos.

La investigación continúa para establecer cómo se inició el incendio y si el fuego fue provocado tras el homicidio o durante la secuencia del crimen.