Vacaciones de invierno en Florencio Varela con agenda cultural gratuita

Del 20 de julio al 2 de agosto, el Municipio ofrecerá una amplia agenda gratuita con teatro, cine, música, talleres y danza en dos espacios culturales de la ciudad, pensada para toda la familia durante las vacaciones de invierno en Florencio Varela.

Las vacaciones de invierno volverán a transformar a Florencio Varela en un gran escenario abierto para las familias. Durante dos semanas, desde este lunes 20 de julio hasta el domingo 2 de agosto, niños, niñas, adolescentes y adultos podrán participar de una programación gratuita pensada para convertir el receso escolar en una oportunidad de encuentro, juego y acceso a la cultura.

La propuesta, organizada por el Municipio, se desarrollará en dos espacios de la ciudad: el Salón de Bomberos Voluntarios, ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Dorrego, y el Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico, en 25 de Mayo y Chacabuco. Allí se sucederán funciones teatrales, espectáculos musicales, muestras de danza, proyecciones cinematográficas, talleres creativos, concursos y diversas actividades recreativas abiertas a toda la comunidad.

La secretaria de Cultura, Deportes y Recreación, Estefanía Nieva, destacó que la iniciativa forma parte de una política pública destinada a garantizar propuestas recreativas durante el receso escolar. «La gestión del intendente Andrés Watson permite a vecinos y vecinas varelenses disfrutar experiencias inolvidables mientras pasan unas lindas semanas de descanso estudiantil», expresó la funcionaria, quien remarcó que muchas familias encuentran dificultades para afrontar el costo de espectáculos o salidas durante las vacaciones. «Usualmente, estas salidas representan un gasto muy alto en una familia. Por esa razón, la Comuna ofrece un cronograma variado, de calidad y de manera gratuita», señaló.

La programación incluirá actividades para todas las edades e intereses, desde funciones teatrales infantiles hasta espectáculos musicales, exhibiciones de danza, talleres participativos y proyecciones de cine. Uno de los puntos centrales serán las funciones teatrales en el Salón de Bomberos Voluntarios, que se desarrollarán entre las 14 y las 18 horas. Las entradas serán gratuitas y se entregarán el mismo día de cada espectáculo por orden de llegada, para garantizar igualdad de acceso a todos los asistentes.

El Museo Comunitario, por su parte, abrirá sus puertas para recibir nuevos visitantes con propuestas que combinan historia, patrimonio, arte y participación ciudadana.

La programación completa, con días, horarios y espectáculos previstos, puede consultarse en el sitio oficial del Municipio de Florencio Varela: www.varela.gob.ar/inviernoenvarela.