Así vivieron el triunfo argentino ante Egipto los pacientes de Oncología del Hospital El Cruce

Un video compartido por Damián Zamorano mostró cómo pacientes y personal del servicio de Oncología del Hospital El Cruce de Florencio Varela festejaron juntos la clasificación de la Selección Argentina ante Egipto, en una postal que combina pasión futbolera y salud pública.

En algunas salas de hospitales el tiempo corre distinto. Una tarde cualquiera puede ser la más larga del mundo, según lo que traiga el próximo estudio, o el número que marque la próxima sesión de quimioterapia. En el servicio de Oncología del Hospital El Cruce de Florencio Varela, el martes pasado esa tarde tuvo, además, un partido de fondo.

Mientras recibían su tratamiento, un grupo de pacientes miró junto al personal de salud el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Alentaron desde el primer minuto, sufrieron cuando Egipto se puso arriba, y cuando la Selección dio vuelta el resultado, la sala explotó en un festejo colectivo, con pacientes y enfermeros abrazados en pleno tratamiento. La escena quedó registrada en un video que compartió Damián Zamorano en sus redes.

«Así se vivió el partido de hoy contra Egipto en el servicio de Oncología del Hospital El Cruce. Unidos por la pasión, alentamos desde el primer minuto y compartimos una celebración por este logro», relató Zambrano en la publicación. «Porque a pesar de lo difícil que sea el proceso, hay momentos de felicidad que te cambian el día y la semana», agregó, antes de cerrar con un grito que resume la escena: «¡Vamos Argentina! ¡Viva la salud pública!».

La imagen de pacientes conectados a su tratamiento oncológico, festejando un gol codo a codo con quienes los atienden todos los días, se transformó en una de esas postales que trascienden el resultado deportivo. Este sábado, la Selección Argentina vuelve a jugar por los cuartos de final, y en el Hospital El Cruce ya se preparan para alentar una vez más.