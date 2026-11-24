A casi 22 meses del asesinato de los adolescentes Paloma y Josué en Bosques, Florencio Varela, el Gobierno bonaerense oficializó una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos para quienes aporten información que permita esclarecer el caso. La identidad de los colaboradores será reservada.

La investigación por los asesinatos de Paloma Abigail Gallardo y Josué Axel Gabriel Salvatierra vuelve a quedar en el centro de la escena judicial. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos para quienes aporten información fehaciente que permita esclarecer el doble crimen ocurrido en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 3102/2026 del Ministerio de Seguridad bonaerense, firmada por el ministro Eduardo Javier Alonso el 18 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial provincial el 24 de noviembre.

El ofrecimiento fue solicitado por el fiscal Darío Santiago Provisionato, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 Descentralizada de Florencio Varela, del Departamento Judicial Quilmes, que tiene a su cargo la investigación.

Un crimen que todavía espera respuestas

Paloma, de 16 años, y Josué, de 14, fueron encontrados asesinados el 1 de febrero de 2025 en un descampado ubicado sobre la Ruta 36, entre las calles Calingasta y Patagones, en Bosques.

Los adolescentes habían desaparecido el 30 de enero. La búsqueda terminó de la peor manera cuando sus cuerpos fueron hallados en ese predio de la zona sur de Florencio Varela.

Desde entonces, el caso generó una profunda conmoción en la comunidad y una investigación judicial que todavía no logró identificar a los responsables.

La decisión de incorporar el expediente al Programa Especial de Recompensas busca abrir una nueva posibilidad para obtener información que permita reconstruir lo ocurrido y avanzar hacia el esclarecimiento de los homicidios.

Cómo se distribuirá la recompensa

La resolución establece que el monto será fijado entre los 5 y los 10 millones de pesos, de acuerdo con el mérito de la información aportada.

El dinero será distribuido únicamente entre quienes se presenten ante las autoridades competentes para suministrar datos y manifiesten que lo hacen motivados por el ofrecimiento público.

Uno de los puntos centrales es que quienes colaboren podrán hacerlo con reserva de identidad. Los organismos que reciban la información deberán garantizar la confidencialidad de los datos y proteger a las personas que decidan aportar elementos para la investigación.

Dónde aportar información

Quienes tengan datos que puedan contribuir al esclarecimiento del doble homicidio pueden presentarse ante:

UFI N° 1 Descentralizada de Florencio Varela: avenida Presidente Teniente General Juan Domingo Perón 485, Florencio Varela. Teléfono: 011 2370-4153.

avenida Presidente Teniente General Juan Domingo Perón 485, Florencio Varela. Teléfono: 011 2370-4153. Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas: calle 2 entre 51 y 53, oficina 118, La Plata. Teléfono: 0221 429-3015, de lunes a viernes de 8 a 18.

calle 2 entre 51 y 53, oficina 118, La Plata. Teléfono: 0221 429-3015, de lunes a viernes de 8 a 18. Correo electrónico: [email protected] .

También pueden acudir a las Fiscalías Generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales de la provincia.

La resolución solicita, además, que el ofrecimiento tenga difusión masiva en todo el país y especialmente en las zonas de influencia del hecho.

A casi dos años de aquella tragedia en Bosques, la recompensa vuelve a poner una pregunta sobre la mesa: quiénes saben qué ocurrió con Paloma y Josué y qué información todavía falta para que sus asesinatos puedan esclarecerse.