Impacto político por la muerte de Mussi

El silencio que se abrió en Berazategui durante la tarde del lunes fue el de esas noticias que rompieron la rutina de una ciudad. En la esquina de 14 y 147, donde siempre hay movimiento, algunos vecinos interrumpieron el paso al enterarse: Juan José Mussi había muerto . El intendente, el médico, el militante, el hombre que marcó décadas de la vida política del sur bonaerense, partió a los 84 años y dejó un vacío que se sintió de inmediato en toda la región.

La noticia viajó rápido por Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. En los grupos de WhatsApp de militancia, en los pasillos municipales, en los comercios de siempre. No era solamente la muerte de un dirigente histórico: era la despedida de un símbolo , alguien que había construido su figura a pie de barrio, escuchando, resolviendo, acompañando.

“ Hoy nos toca despedir a un maestro de intendentes ”, escribió el diputado y ex jefe comunal varelense Julio Pereyra , uno de los mensajes más sentidos de la jornada. En su posteo recordó que Mussi fue “un compañerazo” y “un amigo de toda la vida”, alguien que dejó un legado eterno en la región. “Los vecinos lo llevan en el corazón porque fue parte de su vida cotidiana, de sus derechos y de sus sueños”, sintetizó.

Desde Florencio Varela, el intendente Andrés Watson también tomó la palabra. “Juan José, te despedimos con gratitud y con el cariño que supiste ganarte”, afirmó. Lo definió como un militante incansable y un gestor cercano, de esos que no necesitan intermediarios para entender lo que pasa en la calle. “Su compromiso dejó una marca que nos acompañará para siempre”, escribió.

En el Concejo Deliberante varelense, el presidente Gustavo Rearte fue aún más directo: “Se nos fue un tipo que jamás se olvidó de dónde venía”. Lo recordaré como un militante de verdad, de los que caminan el barrio y resuelven sin vueltas. “El mejor homenaje es seguir laburando por la gente como él lo hizo siempre”, remató.

El Partido Justicialista de Florencio Varela publicó un comunicado donde definió a Mussi como un “compañero irremplazable”, un dirigente con una capacidad de trabajo que dejó transformaciones profundas y huellas imborrables en su distrito y en la provincia. “Para siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones”, expresaron.

Las despedidas se multiplicaron a nivel provincial y nacional. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo recordó como “un peronista de toda la vida” y destacó su paso por la Secretaría de Ambiente de la Nación. El ex mandatario Alberto Fernández habló de un “gran compañero” y un “enorme intendente”, y subrayó su “lealtad inquebrantable”.

El gobernador Axel Kicillof lo definió como un “militante incansable”, mientras que dirigentes como Andrés Larroque , Fernando Gray , Carlos Bálor , Mario Ishii , Ricardo Quintela , Daniel Gollan , Fernando Espinoza , Juliana Di Tullio y Julio Alak se sumaron al dolor colectivo. Palabras que, desde distintos puntos del país, coincidieron en algo: Mussi fue un referente histórico del peronismo , uno de esos cuadros que hicieron de la política un espacio de trabajo constante, sin estridencias y con una entrega cotidiana.

En Berazategui la conmoción se transformó rápidamente en organización. Su velatorio es este martes 25 de noviembre, de 8 a 20, en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo , donde se realiza una despedida multitudinaria. Desde la Diócesis de Quilmes se informó que los obispos Carlos Tissera y Eduardo Redondo realizarán responsos a lo largo de la jornada.

Mientras tanto, en los barrios de Ranelagh, El Pato, Hudson y el Centro, muchos vecinos registraban anécdotas mínimas: una gestión resuelta en una oficina, una visita inesperada, un problema del barrio atendido sin demora. Pequeños gestos que, sumados, hicieron grande la figura de Mussi.

Su muerte deja una transición inminente: el secretario de Obras Públicas, Carlos “Turco” Bálor , se prepara para asumir formalmente la conducción del municipio.

El peronismo a pesar de uno de sus últimos grandes referentes territoriales. En Berazategui, la frase que más se repite desde la mañana parece sintetizarlo todo:

«Gracias, Juan José. Vos hiciste de esta ciudad una casa para todos».