Murió Juan José Mussi: el histórico intendente de Berazategui que fue ministro de Duhalde y CFK y marcó una época en el peronismo bonaerense

El dirigente de 84 años falleció este lunes en el Hospital El Cruce de Florencio Varela tras varias intervenciones quirúrgicas este año. Cristina Kirchner confirmó la noticia en redes sociales. Fue seis veces intendente entre 1987 y 2019, ministro de Salud provincial con Duhalde, secretario de Ambiente de la Nación con CFK, sobrevivió a un atentado en 2022 y construyó uno de los liderazgos territoriales más sólidos del conurbano sur.

BERAZATEGUI / Juan José Mussi murió este lunes al mediodía en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Tenía 84 años y una vida política que atravesó cuatro décadas de historia argentina: desde el retorno de la democracia en los ’80 hasta el presente, pasando por el menemismo, la crisis de 2001, el kirchnerismo, el macrismo y la pandemia. Mussi fue intendente de Berazategui durante seis períodos no consecutivos —entre 1987 y 2025—, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, secretario de Ambiente de la Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y uno de los barones del conurbano bonaerense más poderosos y longevos.

La confirmación de su muerte llegó primero por redes sociales, de boca de dirigentes cercanos que no podían creer la noticia. Después, fue Cristina Fernández de Kirchner quien oficializó el fallecimiento con un mensaje en sus redes: palabras de despedida para un compañero de ruta, un aliado histórico, un hombre que construyó poder territorial desde antes de que ella llegara a la presidencia y que después fue parte de su gabinete nacional.

Mussi había sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas a comienzos de este año, tal como informó Infosur en su momento. Su salud se había deteriorado progresivamente. Hace unos días fue internado en el Hospital El Cruce.

De estudiante de Medicina a intendente con Cafiero

Juan José Mussi se formó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, pero su verdadera vocación terminó siendo la política. Inició su camino en el Concejo Deliberante de Berazategui, donde aprendió los códigos de la política municipal, el trabajo territorial, la gestión de recursos escasos.

En 1987, de la mano de Antonio Cafiero que ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Mussi fue elegido por primera vez como intendente de Berazategui. Tenía 35 años. Era un dirigente joven del Partido Justicialista, con militancia de base, conocimiento del territorio y ambición política. Ganó las elecciones y se instaló en el sillón municipal.

Esa primera gestión coincidió con los años finales del gobierno de Raúl Alfonsín, marcados por la hiperinflación, la crisis económica, la inestabilidad institucional. Mussi gobernó un municipio con recursos limitadísimos, en un contexto nacional caótico. Pero construyó poder territorial, fortaleció su estructura política, se convirtió en una figura reconocida del peronismo bonaerense.

El salto a la Provincia: ministro de Salud con Duhalde

En 1994, Eduardo Duhalde —que acababa de ganar la gobernación de Buenos Aires— convocó a Mussi para sumarse a su gabinete como ministro de Salud de la Provincia. Fue un salto político importante: pasar de intendente municipal a funcionario provincial, con responsabilidad sobre todo el sistema de salud bonaerense.

Mussi se mantuvo en el cargo hasta 2002, cuando Felipe Solá asumió la gobernación. Fueron ocho años gestionando la salud pública en la provincia más poblada del país, en tiempos de convertibilidad primero y de crisis terminal después. Años donde el sistema de salud público colapsaba por falta de recursos, donde los hospitales no tenían insumos, donde los profesionales cobraban sueldos miserables.

«Mussi conocía el sistema de salud como pocos», recuerda un médico que trabajó con él en esos años. «Venía de la Facultad de Medicina, entendía la lógica sanitaria. Y además tenía oficio político para negociar recursos, para gestionar crisis, para sostener el sistema en momentos muy jodidos».

Durante su paso por el Ministerio de Salud provincial, Mussi construyó vínculos con toda la dirigencia bonaerense. Conoció intendentes, legisladores, gremios, corporaciones médicas. Esa red de contactos sería fundamental para su futuro político.

El regreso triunfal a Berazategui en 2003

En 2003, Mussi regresó a la intendencia de Berazategui. Volvió al territorio después de casi una década como funcionario provincial. Y volvió para quedarse: gobernó el municipio ininterrumpidamente hasta 2010, cuando fue convocado nuevamente para un cargo nacional.

Esos fueron años de transformación para Berazategui. Mussi llegó en pleno auge del kirchnerismo, con un país que salía de la crisis de 2001 y empezaba a crecer. Hubo recursos, obra pública, programas sociales. Mussi los gestionó, los ejecutó, los convirtió en poder territorial.

Pavimentó miles de cuadras, construyó escuelas y centros de salud, fortaleció los servicios municipales, impulsó el desarrollo del área ribereña. Berazategui dejó de ser el municipio casi rural de los ’80 para convertirse en una ciudad con infraestructura, servicios, presencia estatal.

«Mussi transformó Berazategui», reconoce hasta un dirigente opositor. «Podés estar de acuerdo o no con sus métodos, con su forma de hacer política. Pero el municipio cambió durante sus gestiones. Eso es innegable».

El llamado de Cristina: secretario de Ambiente de la Nación

En 2010, Cristina Fernández de Kirchner convocó a Mussi para sumarse a su gabinete nacional como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Era un reconocimiento a su trayectoria, pero también una apuesta política: poner a un dirigente territorial del conurbano en un cargo técnico nacional.

Mussi aceptó. Dejó la intendencia de Berazategui —su hijo Patricio Mussi asumió como sucesor— y se instaló en Buenos Aires para gestionar la política ambiental del país.

Durante su paso por la Secretaría de Ambiente, Mussi llevó adelante dos proyectos emblemáticos. El primero fue avanzar con la limpieza del Riachuelo y las orillas del cauce que separa a la Ciudad de Buenos Aires del sur del Conurbano, una deuda histórica que involucraba a múltiples jurisdicciones y que él intentó coordinar desde el gobierno nacional.

«Mussi llegó a Ambiente sin ser un ambientalista de manual», analiza un técnico que trabajó con él. «Pero entendió que era un tema estratégico. Y le puso músculo político. Eso es lo que hacía: ponerle músculo político a las gestiones técnicas».

Su paso por el gabinete nacional duró hasta el final del segundo mandato de CFK en 2015. Fueron cinco años donde Mussi dejó la gestión municipal para asumir responsabilidades nacionales. Un salto cualitativo en su carrera política.

El regreso a Berazategui

Después del paso por Nación, Mussi volvió a Berazategui. Su hijo Patricio había asumido como intendente en 2010 y gobernó hasta 2015. En las elecciones de 2015, compitió nuevamente y ganó, manteniéndose hasta 2019.

Desde diciembre de 2019 Mussi ejerció otra vez como jefe comunal hasta 2023 cuando fue reelecto hasta 2027, en lo que sería su último mandato según la ley que limita las reelecciones infinitas.

El voto testimonial de 2025: «No voy a dejar la intendencia»

En las últimas elecciones legislativas de 2025, Mussi se presentó como cabeza de lista para la Legislatura Bonaerense. En su municipio logró ganar con más del 60% de los votos.

El legado: obras, territorio y poder

El legado de Mussi en Berazategui es innegable, más allá de las diferencias políticas. Transformó un municipio que en los ’80 era prácticamente suburbano en una ciudad con infraestructura, servicios, presencia estatal. Construyó escuelas, centros de salud, pavimentó miles de cuadras, creó programas sociales, impulsó el desarrollo urbanístico. Se destacó por la inversión en cultura.

También construyó una estructura política sólida que sobrevivió incluso a su salida del poder. El «mussismo» como fenómeno político.

«Era un tipo que sabía de gestión municipal», reconoce hasta un dirigente opositor. «Podés estar de acuerdo o no con sus métodos, con su forma de hacer política. Pero sabía gobernar. Conocía cada rincón del distrito. Y eso se notaba».

«Mussi era de la vieja escuela», resume un periodista que cubrió Berazategui durante años. «Del peronismo territorial, con punteros, con presencia en los barrios, con obra pública como herramienta política. Para algunos, eso es lo que hay que hacer. Para otros, es clientelismo. Depende desde dónde lo mires».

El peronismo de luto: mensajes de despedida

La noticia de la muerte de Mussi generó una catarata de mensajes de condolencias en redes sociales. Cristina Kirchner fue la primera en expresar públicamente su pesar.

En Berazategui, la noticia cayó como un mazazo. «Era el último de los grandes intendentes del conurbano que arrancaron en los ’80», analiza un politólogo. «De esa generación que gobernó décadas, que construyó liderazgos territoriales sólidos, que sobrevivió a crisis económicas, políticas, sociales. Con Mussi se va una forma de hacer política que ya casi no existe».

Seis veces intendente, ministro, secretario: una vida en la política

La trayectoria de Juan José Mussi resume cuatro décadas de peronismo bonaerense:

1987-1994 : Primer período como intendente de Berazategui (gobierno de Cafiero). Reelecto.

: Primer período como intendente de Berazategui (gobierno de Cafiero). Reelecto. 1994-2002 : Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires (gobiernos de Duhalde y Solá)

: Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires (gobiernos de Duhalde y Solá) 2003-2010 : Segundo período como intendente de Berazategui (gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner)

: Segundo período como intendente de Berazategui (gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner) 2010-2015 : Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (gobierno de CFK)

: Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (gobierno de CFK) 2015-2019 : Nuevamente en la política municipal berazateguense

: Nuevamente en la política municipal berazateguense 2019 : Nuevo período como intendente.

: Nuevo período como intendente. 2023 : Fue reelecto como intendente.

: Fue reelecto como intendente. 2025: En septiembre fue cabeza de lista de los candidatos concejales en forma testimonial. Falleció en el Hospital El Cruce de Florencio Varela a los 73 años

«Fue una vida dedicada a la política», resume un dirigente que lo conoció durante décadas. «Mussi vivió para esto. No tenía otro oficio, otra pasión. Era político las 24 horas. Y murió siendo político».