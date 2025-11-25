¿Dónde conseguir los mejores descuentos del Black Friday? Guía de ofertas en Coppel

El black friday argentina 2025 se celebra este viernes 28 de noviembre, y es la oportunidad ideal para renovar tu casa antes de fin de año. Si estás pensando en cambiar tus muebles, modernizar tu cocina o sumar electrodomésticos de calidad, Coppel Argentina tiene todo lo que necesitás con descuentos exclusivos, cuotas fijas y envíos gratis desde $150.000 en AMBA.

En su tienda online, Coppel lanza una campaña completa con opciones accesibles, modernas y funcionales, ideales para todo tipo de hogar: desde departamentos chicos hasta casas familiares.

Ofertas en muebles funcionales y de diseño

Durante el Black Friday, Coppel destaca su amplia gama de muebles para todos los ambientes:

Dormitorio: camas, placares, mesas de luz, colchones.



camas, placares, mesas de luz, colchones. Living: sofás, estanterías, racks de TV, mesas ratonas.



sofás, estanterías, racks de TV, mesas ratonas. Cocina y comedor: juegos de mesa y sillas, alacenas, organizadores.



juegos de mesa y sillas, alacenas, organizadores. Espacios reducidos: escritorios, muebles multiuso, opciones plegables.



Los diseños varían entre modernos, clásicos, escandinavos y minimalistas, lo que permite encontrar fácilmente el estilo que mejor se adapte a tu hogar.



Ventajas de comprar muebles en Coppel

Cuotas fijas en productos seleccionados.

Medidas, descripciones y fotos detalladas para evaluar cada producto desde casa.

Envíos a domicilio que simplifican toda la experiencia.

Stock actualizado y variedad de modelos para equipar todos los ambientes.

Electrodomésticos en promoción para equipar tu cocina

Desde grandes electrodomésticos hasta pequeños aliados del día a día, las ofertas del Black Friday en Coppel incluyen:

Heladeras y freezers



Lavarropas automáticos



Cocinas y hornos eléctricos



Microondas, licuadoras, pavas eléctricas y más



Muchas marcas reconocidas están incluidas con rebajas importantes. Es una excelente ocasión para invertir con inteligencia y renovar tus equipos sin gastar de más.

Crédito Coppel y facilidades de pago

Uno de los grandes diferenciales de comprar en Coppel durante el Black Friday es el acceso al Crédito Coppel, que te permite:

Comprar hoy y pagar en cuotas fijas .

. Acceder a financiación en productos seleccionados.

Tramitar el crédito de forma simple y online.



Una solución ideal para equipar tu casa sin hacer un gran desembolso inicial.

Adelantá tus compras de Navidad

Este Black Friday también es una excelente oportunidad para organizar tus compras navideñas con anticipación. Renovar muebles o electrodomésticos ahora te permite recibir todo a tiempo para las fiestas, con mejores precios y más tranquilidad.

Envíos gratis y compra online 100% segura

Durante el Black Friday, Coppel ofrece envíos gratuitos en muebles y electrodomésticos desde $150.000 en AMBA. Además, su tienda online es intuitiva, segura y con atención al cliente para acompañarte en todo el proceso.

Renová tu hogar ahora

¿Estás listo para mejorar tu casa antes de fin de año? No esperes más: entrá a la página oficial de Coppel, descubrí las ofertas en muebles y electrodomésticos y aprovechá los beneficios exclusivos del Black Friday.

Comprá con cuotas



Envíos gratis



Productos de calidad



Todo desde tu casa



Coppel Black Friday 2025: convertí tu hogar en el lugar que siempre soñaste.