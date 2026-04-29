Impacto en Varela: qué pasa con la UNAJ hoy

En los pasillos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), de Florencio Varela, el clima ya no es el habitual. La rutina académica convive con asambleas, incertidumbre y una tensión creciente que atraviesa a docentes, estudiantes y trabajadores Nodocentes. En el sur del conurbano, la universidad volvió a quedar en el centro de la escena.

El conflicto universitario escala en todo el país, pero en Florencio Varela adquiere un tono particular. No se trata solo de números o partidas presupuestarias: lo que está en discusión es el funcionamiento mismo de una institución que, como ya contó Infosur en otra cobertura sobre su crecimiento y su impacto social en la región, se convirtió en una herramienta clave de movilidad social.

Según explicó Clara Chevalier, secretaria general de CONADU y del gremio docente de la UNAJ, la situación es crítica. “Hay docentes que no pueden cubrir todas las comidas diarias. Muchos están recurriendo a otros trabajos, incluso fuera de su formación”, advirtió.

El dato se apoya en relevamientos internos que muestran un deterioro sostenido del salario docente. La pérdida del poder adquisitivo, aseguran, ya impacta directamente en la calidad de vida y en la continuidad laboral dentro del sistema universitario.

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Salarios en caída y emergencia en la UNAJ

El conflicto no es nuevo, pero se profundizó en los últimos meses. La discusión salarial se combinó con la reducción de fondos y la incertidumbre presupuestaria.

En ese sentido, desde la comunidad universitaria recuerdan que la UNAJ ya había declarado la emergencia salarial y comunitaria, en una señal temprana de la crisis que hoy se agrava. La situación, lejos de estabilizarse, se intensificó con el correr de las semanas.

Para los gremios, el problema excede lo económico. Apuntan directamente al gobierno de Javier Milei y a lo que consideran un cambio de rumbo en la política universitaria. “No hay un motivo presupuestario, hay una decisión política”, planteó Chevalier.

Polémica por una medida oficial

El conflicto sumó un nuevo capítulo tras una comunicación del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, que solicitó información sobre docentes adheridos a los paros.

La reacción fue inmediata. Desde el sector docente consideraron la medida como “grave” y no descartaron avanzar por la vía judicial. Argumentan que se trata de una acción que vulnera el derecho a huelga y desconoce la autonomía universitaria.

Estudiantes y clima social

En paralelo, el clima dentro de las aulas también cambió. Aunque el paro afecta el dictado normal de clases, crece la comprensión entre los estudiantes, que también atraviesan el impacto de la crisis económica.

“El humor social cambió”, señalan desde el gremio docente. La defensa de la universidad pública aparece, así, como un punto de encuentro entre distintos sectores.

Una fecha que puede marcar un quiebre

La tensión tendrá un nuevo capítulo el próximo 12 de mayo, cuando se realice una marcha federal universitaria con epicentro en Plaza de Mayo.

Más detalles sobre la convocatoria, quiénes participan y el rol de la UNAJ en esta movilización 👉

UNAJ: cuándo es la marcha y quiénes participan

Desde la UNAJ anticipan una fuerte participación. No sería la primera vez: como ya informó Infosur en coberturas anteriores, la comunidad universitaria del sur del conurbano ha tenido un rol activo en las movilizaciones contra el ajuste.

“Nos jugamos una partida clave”, resumió Chevalier.

Mientras el conflicto se endurece y las posiciones se tensan, en Florencio Varela la universidad dejó de ser solo un espacio de formación para convertirse en un símbolo en disputa.

El 12 de mayo, la calle volverá a hablar. Y la UNAJ, otra vez, estará en el centro del escenario.

En ese marco, ya está definida la fecha de la próxima movilización universitaria.

Conocé cuándo es la marcha y quiénes participan en esta nota 👉

“UNAJ: cuándo es la marcha y quiénes participan”