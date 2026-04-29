UNAJ: cuándo es la Marcha Federal Universitaria y quiénes participan

La Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo ya tiene epicentro confirmado en la Plaza de Mayo y suma adhesiones en la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela y en todo el conurbano sur.

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La convocatoria se inscribe en un escenario de tensión creciente en el sistema universitario argentino, donde docentes, nodocentes, estudiantes y gremios vienen sosteniendo medidas de fuerza en reclamo por salarios, presupuesto y cumplimiento de la ley de financiamiento.

En el caso de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la participación ya se da por descontada. La institución del sur del conurbano bonaerense viene siendo uno de los epicentros del conflicto, con fuerte presencia gremial y estudiantil en las asambleas y actividades previas.

Quiénes participan de la marcha

La movilización está impulsada por federaciones docentes, organizaciones estudiantiles y sectores del sistema científico universitario. Entre los actores centrales se encuentra la CONADU y gremios de base, como el que representa a los docentes de la UNAJ.

También se prevé la participación de distintas universidades del conurbano, que vienen articulando acciones conjuntas frente al recorte presupuestario y la caída salarial.

Un conflicto que no se detiene

El reclamo universitario se sostiene en varios ejes: pérdida del poder adquisitivo, falta de actualización presupuestaria y tensiones con el Gobierno nacional. En ese marco, el sector advierte que la situación ya impacta en el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.

En declaraciones recientes, referentes gremiales señalaron que la crisis no es solo económica, sino también política, en referencia al modelo de financiamiento universitario en disputa.

El rol de los estudiantes

A diferencia de otros conflictos, la participación estudiantil aparece como un factor clave. En distintas facultades se vienen realizando clases públicas, asambleas y actividades de visibilización que anticipan una movilización con fuerte presencia juvenil.

En el caso de la UNAJ, el acompañamiento estudiantil a las medidas de fuerza ha sido destacado por los gremios, que remarcan un creciente consenso en defensa de la universidad pública.

Un punto de inflexión en el calendario universitario

La marcha del 12 de mayo se proyecta como un punto de inflexión en el conflicto. Para los sectores convocantes, no se trata solo de una protesta puntual, sino de una señal política hacia el Gobierno en medio de la discusión por el financiamiento del sistema universitario.

Con la fecha ya confirmada, la expectativa crece en todo el país y especialmente en el sur del conurbano. En Florencio Varela, la UNAJ vuelve a ocupar un rol central en una disputa que ya excede lo académico y se instala en el corazón del debate político y social.