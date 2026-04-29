Encuentro de delegados: unidad y organización frente a la reforma laboral

En el marco del debate sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, el pasado martes 28 se llevó a cabo un importante encuentro del cuerpo de delegados del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Florencio Varela, Berazategui y San Francisco Solano.

La jornada tuvo como eje principal el análisis de los puntos centrales de la iniciativa y sus posibles implicancias para las y los trabajadores mercantiles. Durante la charla, se destacó la necesidad de fortalecer la organización colectiva en un contexto que, según expresaron, demanda unidad, compromiso y una firme defensa de los derechos laborales.

Asimismo, de cara al próximo Día del Trabajador, se propuso impulsar una jornada de concientización con el objetivo de dialogar con compañeros y compañeras, brindar información sobre las nuevas políticas y generar mayor conocimiento acerca del impacto que estas medidas podrían tener en el ámbito laboral.

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Quilmes (CECQ) reafirmaron el rol fundamental de las organizaciones gremiales y del cuerpo de delegados como actores clave en la representación, defensa y protección de cada trabajador y trabajadora.

“Más unidos que nunca, en defensa de nuestros derechos”, fue el mensaje que sintetizó el espíritu del encuentro, encabezado por Roberto “Mata” Rodríguez, integrante de la conducción