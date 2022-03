Homenaje al “Doctor Corazón”: Hasta pronto Richard Angelini”

Hay personas que pasar por nuestras vidas y las cambian. Otras nos dan fuerza y llenan el corazón y el alma de esperanzas. Así era Richard Angelini, el cardiólogo que desde el 13 de febrero último lloran no solo su familia, colegas sino todos sus pacientes de Florencio Varela especialmente los del Centro de Salud Padre Mujica de barrio Luján. Esa barriada se contactó con Infosur Diario para realizarle a través de sus testimonios un emotivo recordatorio. “Era en médico que se ocupaba del dolor físico, emocionales, y espiritualmente… Siento un gran vacío con su partida” son algunos testimonios.

“Hasta pronto nuestro Doctor”

Richard Angelini, había el 4 de mayo de 1967, nació en el seno de una humilde familia; su madre fue un pilar para cumplir sus sueños, lo ayudó en todo momento; trabajó mientras estudiaba la carrera de medicina y con un enorme esfuerzo, logró recibirse de Médico y especializarse en cardiología. Siempre mantuvo un perfil bajo, muy humilde y muy creyente. Estaba casado hacia 20 años con el amor de su vida “Jamás hubo un día que él no obrará y agradeciera a nuestro Dios”.

Desde hacía 20 años había llegado a Florencio Varela para desempeñar su trabajo. En tantos años conoció a mucha gente desde colegas pasando por vecinos y sus entrañables pacientes. Esos pacientes que hoy lloran su partida.

“Era muy querido por todos el barrio Luján. Todos le decíamos Richard, el doctor Angelini había dejado de ser solamente un médico, era como de la familia de todos. Era tan humilde y empático que era imposible no quererlo. “Lastimosamente partió el 13/2 /22. Nuestro señor decidió llevárselo como Ángel; ahora nosotros sentimos tu partida y nos haces falta. Hoy y siempre. Al barrio nos cuesta porque nos hace falta Richard. Ese medico y amigo! No éramos un número para él, nos llamaba por nuestro nombre y apellido. Era un hijo de dios con todas las palabras… Te vamos a extrañar, colegas, amigos, pacientes y el barrio Lujan: Nos unimos para brindarte un pequeño homenaje!!. Y hoy a pesar del dolor agradecemos a dios por permitirnos haberte conocido y que hayas sido parte de nuestras vidas. Hasta pronto nuestro Doctor Richard Angelini”

“Él nos daba esa confianza de decirle Richard porque siempre se consideró de igual a igual, esa era otra de sus virtudes” relata una de las vecinas que se contactó para hablar del “DR. Corazón”.

A continuación los mensajes de la familia que construyó con su esposa, sus colegas, pacientes y su familia la que logró constuir con la comunidad del Centro de Salud Padre Mujica de barrio Lujan.

ESPOSA E HIJOS DR. RICHARD ANELINI

Esposa e Hijos del Dr. Richard Anelini : “Mi amor y Mi Sol: Richard, un hijo de Dios lleno de bondad, un esposo amoroso, un padre e hijo ejemplar, un jugador de fútbol apasionado , un médico humilde y esforzado que ayudaba sin levantar banderas, lleno de amor. Un ser humano dedicado en todas las áreas: Espiritual, familiar, laboral, profesional, con sus pacientes, con sus amigos y compañeros. Seguramente con diferencias, como todos, pero con un corazón lleno de Dios. En medio de este dolor profundo e infinito, junto a mis hijos, estamos aferrados a Jesús nuestro Señor, sabemos que caminando en la Fe lo volveremos a ver… Y con ese gran amor que Richard dejó en nuestros corazones queremos agradecer el auténtico afecto que todos los que lo quisieron, conocieron y hoy lo recuerdan con tanto cariño. Richard, en los brazos del Señor, Karina, Agustín, Francisco y Pedro expresamos con el alma una sincera gratitud a todos! Dios los bendiga!.

Mercedes Chazarreta (Paciente/ amiga): “Al doctor lo conocí cuando fui a trabajar al Centro de Salud, fui su paciente hasta su último día convirtiéndose en mi médico y amigo… la última vez que lo vi fue el 26/12/21 me dijo ´Merce te pido que te cuides mucho por favor, te felicito por ponerte las 3 vacunas contra el Covid, pero seguí cuidándote!. Cuando vuelva, vemos como seguís. El 1/ 1/ 22 me llamó por teléfono bendijo a mi familia y a mi, deseando mucha paz por el nacimiento de nuestro señor Jesucristo… Me dejaste un gran dolor y vacío, pero muchas enseñanzas. Un hombre muy equipado con el saber de un hijo de dios. Siempre le pregunte ¿ Doc. Usted no nos va dejar no? El respondía no. No puedo dejar a mis pacientes… Ellos me necesitan… Nosotros los pacientes ciudadanos de él: Le regalaban limones, dulces caseros, etc., Él los recibía con mucho amor y nos decía los voy a comer con mi fila…Siempre me decía ´a no bajar los brazos Merce con la ayuda de dios todos podemos!!. Con esa seguridad hablaba. Era en médico que se ocupaba del dolor físico , emocionales y espiritualmente. Tengo un gran vacío. Ahora nuestro doctor descansa en los brazos de nuestro señor. Hasta luego mi doc.”.

Gladys (paciente/ amiga): “Que decirte Richard. Te debo tanto! Siempre tus palabras por mensajes y llamadas eran ´estudia más, capacite los pacientes te necesitan´. Y ´té pido por favor cuida mucho a Merce; porfa prométeme que hasta el final vas a luchar para cuidar su salud. La de tus padres y tus pacientes, dios t va a dar las herramientas. Cuídame mucho recorda mi pedido siempre. No importa lo que digan los demás, actúa con dios y tu corazón´. Eso me marco siempre!. Ahora más que nunca, cada vez que miro a mi madre te siento ´diciéndome cuídame a Merce que me hace acordar a mi madre´. En tu honor estoy estudiando para paramédico como me pediste. Te extraño tanto.. Y gracias por cuidar tanto de mi madre… Con todo el amor los despedimos amigos, colegas, vecinos, pacientes y nuestro (queridos doctores amados igual que el doctor Osvaldo Moreno y Elizabeth Buitron) Descansa en paz.

Elisabeth Buitrón ( colega): “Richard Angellini un buen hombre, un buen médico. Brindaba la atención al paciente desde su corazón, por algo eligió ser cardiólogo; siempre consolaba al necesitado y llevaba la palabra de Jesús a todos los lugares que el asistía. Recuerdo que me contó el mal momento que pasó en una guardia de fin de semana .A pesar de estos momentos, el siguió trabajando en la salita de Luján, porque sabía que en ese lugar podía ser útil al señor y a los vecinos que recurrían a él en busca de sanación en cuerpo y espíritu. Gracias Doctor Angellini , se que serás nuestro ángel y velaras siempre por todos nosotros. Gracias por haber sido mi colega y amigo”.

Zulema Pucheta (colega ): “Para mi querido inolvidable Dr. Richard Angelini. Amigo de mi alma!. Trabajamos juntos durante veinte años, diez años en el Centro de Salud Padre Múgica y diez años en el Centro de Salud Villa Vatteone. El más generoso de todos los hombres con los que tienen poco, con los que tienen nada. Con esa infinita grandeza se nos fue peleando duro. El recuerdo será infinito siempre en mi corazón Richard, compañero y amigo un abrazo al cielo donde estas con Dios”

Norma Britos (colega ): “Querido Doc. Richard, gran ser humano hombre de Fé. Una perdida irreparable. Fuiste un ejemplo, siempre atento esas guardias que compartíamos en Múgica los domingos. Venían de todos lados a atenderse con vos, no solo para que los veas si no para que le des una palabra que Dios ponía en tu boca. Gracias Doc., se que ahí estás a la diestra de Dios”.

Pacientes/ amigos: “Tu ausencia duele cada día más. Dejaste huellas imborrables acá en la tierra, porque fuiste un héroe anónimo. Un amigo incondicional. Una persona que irradiaba amor y luz. Poca gente con tanta vocación como vos, siempre tuviste como prioridad a la gente, a tu gente y no a esos reconocimientos que sólo alimentan el ego; dabas todo sin pedir nada a cambio. Gracias por tanto Richard, te amamos y admiramos eternamente!. Sólo muere quien se olvida y vos vas a ser eterno en todos siempre. Gracias por enseñarnos el verdadero amor de Dios. Te extrañamos, Familia Susanj, Carmen, Narela, Juan Cruz y tu gran amigo Bebe”

María Rosa Petrone (colega): “Palabras homenaje Dr. Richard Angelini. Mi nombre es María Rosa, soy Trabajadora Social y fui compañera en el Caps Padre Múgica del Dr. Angelini. En principio quiero dar mi sentido pésame a su familia, y por supuesto transmitir mi conmoción y desconcierto ante su pérdida. Richard fue un médico de primer nivel de atención muy comprometido. Su trabajo tenía un enfoque humanitario e integral, no ha faltado ocasión en la que me consultara acerca de una situación y me solicitara intervención desde lo social. Conocía a sus pacientes, pero también a sus familias, la realidad barrial, sus necesidades y sus desdichas. Luján ha perdido un profesional de la salud, pero también ha dejado un lugar vacío un ser humano con valores, con calidad humana. Alguien con quien se podía contar, quien estaba dispuesto a la escucha, a dar un consejo y a ofrecer contención. Su partida causa mucho dolor a compañeros de trabajo, pero son los vecinos y sus pacientes quienes van a extrañar su sonrisa, buen trato y al cálido ser humano que habitaba al médico y al profesional. En el cielo seguro lo han recibido enormes representantes del cuidado de las personas que sufren. Hasta algún día”

Lorena Comam (paciente): “Dr Richard: fui su paciente .Siempre voy a estar agradecida y lo vamos a extrañar porque siempre estaba para nosotros los vecinos del barrio. Cuando cocinábamos y le llevábamos a usted nos recibía tan contento! Era humilde, sencillo y con un gran corazón. Como usted no habrá ninguno. Gracias Dr. Por todo que dios lo reciba con los brazos abiertos. Un beso al cielo”.

Héctor Galán (paciente): “Que doloroso Q.P.D. Richard, barrio Luján te recuerda con amor .Recuerdo tus retos ´Petaca estás muy gordo, arrímate a la salita y charlamos´ así te recuerdo. Abrazo dónde quiera q estés”.

Ana María Pillco (colega) : “Nuestro doctor Corazón que hacía honor a su profesión. En paz descanse doctor, mi gran amigo y compañero de trabajo”

Alicia (paciente): “Querido amigo doctor…humano .. Siempre tuvimos nombre y apellido, para él no éramos números como para muchos. Que solo van por la plata. Él humilde, siempre igual, jamás cambio. El cielo ganó una hermosa estrella y nosotros perdimos un grande de fé , vida y humanidad. Ya no quedan Richard Angelini. Que dolor!”.