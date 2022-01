Andrés Watson presidió el acto por el 131° aniversario de Florencio Varela

El intendente de Florencio Varela -Andrés Watson- encabezó la ceremonia oficial para conmemorar la promulgación de la Ley que oficializó la creación del distrito en el parque recreativo, cultural y deportivo situado en Thevenet donde fueron homenajeados diversos actores de la comunidad.

El Mandatario varelense rememoró “momentos duros atravesados, una pandemia que alteró nuestros planes, pero con mucho trabajo y esfuerzo comenzamos a salir adelante”. En este contexto, remarcó el desempeño del sistema sanitario que “salvó vidas y emprendió la campaña de vacunación más importante del país”.

Watson calificó a la Universidad Nacional “Arturo Jauretche” (UNAJ) como un ámbito de formación que “permitió la excelencia académica destinada a buscar las alternativas a las necesidades de los vecinos y vecinas”.

La primera figura en la Intendencia pormenorizó el cúmulo de acciones impulsadas desde su Ejecutivo en coordinación con el gobierno nacional junto al provincial en educación, desarrollo industrial, empleo genuino más obras de infraestructura para “valorar y seguir haciendo historia entre todos y todas por un Florencio Varela cada vez mejor”.

El diputado nacional -Julio Pereyra- reflexionó sobre la oportunidad de identificar a funcionarios y funcionarias cuando fue conformado el partido; como conclusión, indicó la importancia “de lo que dejaron, más allá de los nombres”. “Los hombres pasaron, las obras quedaron”, afirmó para reivindicar la “presencia permanente del Estado”. Por último, el Legislador anheló recordar “lo hecho a pesar del paso del tiempo” y “cumplir con el objetivo por el que asumimos un cargo para dar lo mejor de nosotros”.

El primer paciente que recibió el alta en el Hospital Modular durante la emergencia sanitaria -Julio Arocha- agradeció a las autoridades la determinación de crear el mencionado establecimiento “porque si no, no hubiese podido estar acá”. En este mismo sentido, manifestó total gratitud hacia todo el plantel de la institución. “No creía en el Covid-19 y de golpe me encontré en terapia intensiva sin saber qué había pasado”, narró emocionado para describir su “mala experiencia por la que quisiera abrazar a todo el personal”.

En representación de la primera promoción de médicas y médicos egresados de la UNAJ, Daniela Matasera acentuó en la posibilidad de “tener una Casa de Altos Estudios pública”. “Escuchamos expresiones nefastas como ‘¿qué es eso de tener universidades en todos lados?’”, recordó quien para culminar remarcó “la vinculación con el territorio más una perspectiva integral e inmensa en una carrera hermosa”.

Previo al ingreso, fue solicitado el Pase Sanitario. Izaron las banderas con acordes de “Aurora” interpretado por la Orquesta Sinfónica Municipal junto a la artista local Brenda Correa. Posteriormente, entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Además, el diácono de la “Capilla Santa Teresita del Niño Jesús” -Antonio Miño- efectuó una invocación religiosa. Para cerrar, realizaron un minuto de silencio por quienes trabajaron en favor de la autonomía comunal y por víctimas del virus SARS-CoV-2.

Diversos integrantes del tejido social participaron en los festejos: representantes de entidades de salud, fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, concejales, consejeros escolares, veteranos de Malvinas más funcionarios y funcionarias municipales.

Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico: un espacio al servicio de la memoria

El Jefe Comunal junto al Diputado Nacional recorrió dos muestras montadas en las galerías pertenecientes a la estructura añeja tanto para conservar como preservar una historia y una identidad.

Para celebrar la apertura de sus puertas, el 30 de enero de 2005, inauguraron dos exposiciones: una sala fue elegida para homenajear a Guillermo Enrique Hudson por el centenario de su fallecimiento. El salón central fue destinado al recuerdo del doctor Negri con una exhibición llamada “Añoranzas del pasado”.

Estipularon horarios de visita: de lunes a viernes de 9 a 16 hs., y los sábados desde las 14 hasta las 18 hs. con los protocolos correspondientes.