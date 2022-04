Habló la mamá de la nena quemada: «La quiero con vida»

La nena de tres años que fue quemada con aceite hirviendo en un restaurante de Florencio Varela está en estado crítico. Así lo reveló la mamá, Graciela, en declaraciones periodísticas. “La dueña dijo que se iban a hacer cargo. Me quieren arreglar con plata, pero yo no quiero plata. Quiero a mi hija viva, está muy delicada y puede que vaya a cirugía”, señaló la mujer.

“Briana está muy delicada. No está de ánimo, está muy ‘decaiducha’. No quiere comer ni tomar agua”, contó Graciela al canal de noticias TN.

En diálogo conNuestra tarde(TN),Graciela aseguró que desde el jueves no tienen noticias de los dueños del restaurante y afirmó: “No fueron al hospital todavía. Ahora cerraron porque dijeron que iban a ir, pero cerraron para poner una excusa”.

“Quiero la empleada dé la cara, que me pida disculpa y que vaya a verla a mi hija y el dueño también. Eso es lo que pido”, apuntó.

Ese día había tenido que ir a hacer un trámite y no tenía con quién dejar a la nena por eso la llevó con ella. Al mediodía, pasó por un local de comidas rápidas y quiso darle un gusto a su hija.

La mujer explicó que mientras esperaban que les trajeran la comida, Briana se levantó de la mesa porque tenía ganas de ir al baño y, casi en paralelo, una empleada del local salió de repente de la cocina y se tropezó con la nena. “Llevaba una sartén con aceite hirviendo y se le volcó encima. La nena me pide socorro, la miro y estaba toda hirviendo”, detalló.

Y agregó: “Le sacaron la ropa, la pusieron adentro de la heladera para refrescarla por el tema de la quemadura hasta que llegó un patrullero que me llevó hasta el hospital de Varela”. Por la complejidad de las lesiones, la niña luego fue trasladada al Hospital de Niños de La Plata.

Según lo trascendido, desde el jueves, la empleada no trabaja más en el lugar.

En ese sentido, la niña sigue internada en estado crítico: “Con cirugía va a poder ser una niña sonriente, pero va a costar. Ayer mi nene me preguntó qué le pasó a su hermana y como madre no sabía cómo explicarle”, apuntó entre lágrimas.

Graciela indicó que la denuncia está hecha en la Comisaría 3° y la causa fue tomada por la Fiscalía N°7. “Yo quiero que se haga justicia, que vaya a declarar la empleada. Hoy a las 17:00 va a haber una convocatoria pidiendo Justicia por Briana, en Calchaquí y Finocchieto en el Cruce de Varela”, cerró