Fiscal pidió perpetua para los tres acusados del asesinato de Isaias Aranda

El veredicto en el juicio a tres acusados de haber participado del crimen de Isaías Aranda, un joven asesinado a balazos en octubre de 2018 tras una pelea en el barrio La Colorada , se dará a conocer el miércoles en la sede del TOC 2 de Florencio Varela .

La audiencia comenzará a las 12, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 – de barrio La Esmeralda – difunda su fallo respecto de los imputados Joaquín Gallegos (23), Santiago Vergara Benítez (25), alias «Chuky», y Aaron Sánchez (23).

En la audiencia de alegatos que se desarrolló la pasada semana, el fiscal de juicio Marcelo Selier pidió que los tres sean condenados a prisión perpetua como coautores del «homicidio agravado» de Aranda. Además, el representante del Ministerio Público requirió la inmediata detención de Vergara Benítez y de Sánchez al considerar que hay peligro de fuga ya que ambos llegaron al debate en libertad.

En tanto, las defensas solicitaron que sean absueltos y en sus «últimas palabras» los tres imputados se declararon «inocentes», tras lo cual el Tribunal pasó a un cuarto intermedio para el miércoles 20 del corriente, cuando se llevará a cabo la lectura del veredicto.

«Espero que les den perpetua para que Isa pueda descansar en paz. Ya llevo tres años y medio de lucha sin parar, ni siquiera pude hacer el duelo», dijo Isabel Jarkevik, abuela de la víctima.

Durante el juicio oral, el fiscal Selier y las partes escucharon a varios testigos que relataron lo sucedido en octubre de 2018. «Gallegos le pegó el tiro a corta distancia en el pecho, mientras que Benítez y Sánchez lo sostenían», precisó la abuela de la víctima, quien era padre de un bebé que en ese entonces tenía de seis meses.

El hecho

El hecho ventilado en el debate ocurrió la madrugada del 16 de octubre de 2018, en la esquina de Sevilla y Suiza, de Florencio Varela, en el sur del conurbano, cuando Isaías se dirigía a la casa de su novia. «Con Gallegos se tenían bronca de jugar a la pelota en el barrio, esa tarde se cruzaron, se insultaron y mi nieto le pegó una trompada y Joaquín le dijo ‘esta la vas a pagar'», relató Isabel.

Según la abuela del joven, el acusado «buscó a los amigos y esperó a Isaías cuando iba a la casa de su novia, le hicieron una emboscada y lo agarraron», mientras que «una testigo escuchó ‘tomá hijo de puta’, tras lo cual escuchó unas detonaciones».

Aranda recibió un balazo calibre .22 en el pecho y salió corriendo hacia la avenida Eva Perón, pero el agresor le efectuó otro disparo que impactó en su muslo derecho.

«Cruzó la avenida herido y llegó a la remisería para pedir ayuda, se desvaneció y falleció a los pocos minutos», afirmó Isabel.

En tanto, efectivos policiales que iban a bordo de un patrullero en cercanías del lugar rápidamente llegaron e intentaron detener a los agresores, pero éstos «se escaparon corriendo hasta que a dos cuadras los alcanzaron», dijo la mujer.

«¿Por qué se escaparon si no hicieron nada?, yo si no hago nada no me escapó, al contrario», señaló la abuela, quien añadió: «Deben ser detenidos porque pueden huir otra vez.»

La abuela del muchacho asesinado contó que, al momento del hecho, Isaías «cursaba sus estudios secundarios en la Escuela Polimodal 10 del barrio Pico de Oro y justo unos días antes había repartido su currículum buscando trabajo». «Era un chico muy bueno que tenía sueños y proyectos, lo mataron por odio, por envidia», concluyó la mujer.