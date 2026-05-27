Mal arriados: dos jinetes se agarraron a rebencazos en pleno desfile patrio en Berazategui

Un episodio insólito opacó los festejos patrios en Berazategui este lunes: dos jinetes de distintas agrupaciones gauchas se trenzaron a rebencazos arriba de sus caballos durante el Festival Folclórico y Desfile Cívico Tradicionalista del 25 de Mayo, en la avenida Vergara y calle 17. El video de la pelea se viralizó en redes sociales y recorrió los grupos de vecinos de la zona sur del Conurbano bonaerense.

Lo que debía ser una celebración tradicional se convirtió en un escándalo. Cuando las agrupaciones gauchas realizaban su recorrida por las calles de Berazategui, dos jinetes comenzaron a discutir verbalmente arriba de sus monturas. La situación escaló rápidamente y los insultos derivaron en golpes: ambos, sin bajarse de sus caballos, comenzaron a azotarse mutuamente con los rebenques.

El video que lo dice todo

Los presentes no tardaron en sacar sus celulares. Las imágenes registradas en la esquina de avenida Vergara y calle 17 muestran el momento exacto en que uno de los jinetes se acerca al otro y comienza el intercambio de golpes. Otros integrantes de las agrupaciones intentaron intervenir y frenar la pelea, pero los dos protagonistas ignoraron las advertencias y continuaron con los azotes.

Finalmente, ambos jinetes huyeron de la escena al galope, sin recibir ninguna sanción inmediata por su comportamiento. Los videos circularon rápidamente en redes sociales y grupos de WhatsApp de vecinos del distrito.

La fiesta siguió en Berazategui

Tras el incidente, la celebración continuó sin mayores inconvenientes. El Festival Folclórico terminó con shows en vivo de artistas locales, bailes tradicionales y puestos de comidas típicas, en un clima de tranquilidad que contrastó con el violento episodio de la tarde.

El municipio de Berazategui organizó el evento en el marco de los actos por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, que en toda la región sur del Conurbano convocó a miles de vecinos durante la jornada.