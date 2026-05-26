Insólito en Florencio Varela: robaron una camioneta de la Guardia Comunal mientras los agentes dirigían el tránsito

Un hecho insólito se registró esta tarde en Florencio Varela: dos delincuentes robaron una camioneta de la Guardia Comunal mientras los agentes que la tripulaban estaban dirigiendo el tránsito en la intersección de Sallarés y Avenida San Martín. El vehículo fue recuperado horas más tarde en Boccuzzi y Alberdi, y uno de los ladrones quedó detenido.

El robo ocurrió cuando dos personas advirtieron que el móvil comunal permanecía con el motor en marcha — una situación habitual, ya que los agentes de la Guardia Comunal tienen prohibido apagar el vehículo mientras están en servicio.

Con los dos efectivos ocupados regulando la circulación vehicular, los delincuentes aprovecharon el momento y se llevaron la camioneta.

El vehículo fue localizado y recuperado pocas horas después a pocas cuadras del lugar, en la esquina de Boccuzzi y Alberdi. Uno de los dos implicados fue aprehendido, mientras que el segundo permanece prófugo.

El hecho generó sorpresa entre los propios integrantes de la Guardia Comunal, que destacaron la audacia del robo y la vulnerabilidad que genera el protocolo de mantener los móviles encendidos durante los operativos de tránsito.