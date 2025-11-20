Florencio Varela: otra anciana atacada a menos de 24 horas del caso del agua hirviendo

Cuatro delincuentes armados forzaron una ventana en Moreno, entre Bourel y 25 de Mayo, ataron y amordazaron a un matrimonio de abuelos, los golpearon y robaron dinero y objetos de valor. Es el segundo ataque brutal contra adultos mayores en el distrito en menos de un día. La violencia contra los más vulnerables no para.

FLORENCIO VARELA – No pasaron ni 24 horas desde que publicamos el caso de la anciana de 88 años torturada con agua hirviendo en su casa de Galli Mainini y 12 de Octubre, y Florencio Varela volvió a despertar con otra noticia que hiela la sangre: un nuevo ataque brutal contra adultos mayores. Esta vez, cuatro delincuentes armados forzaron una ventana en la intersección de Moreno, entre Bourel y 25 de Mayo, ingresaron a una vivienda donde dormía un matrimonio de ancianos, y desataron el infierno.

Los ataron. Los amordazaron. Los golpearon. Les robaron «los pocos ahorros», efectos de valor, celulares y documentación. Y los dejaron allí, reducidos, aterrorizados, preguntándose si iban a sobrevivir a la madrugada. El hecho ocurrió a las 00:30 horas de la madrugada del jueves, en información exclusiva a la que accedió Infosur.

El modus operandi: forzar ventanas y atacar de madrugada

Los cuatro delincuentes actuaron con una metodología que se repite peligrosamente en el distrito: eligieron una casa donde viven adultos mayores, esperaron la madrugada cuando todos duermen, forzaron una ventana para ingresar sin hacer ruido, y una vez adentro sometieron a las víctimas con extrema violencia.

El matrimonio de ancianos —cuyas edades no trascendieron por pedido de la familia— estaba durmiendo cuando escuchó ruidos. No tuvieron tiempo de reaccionar. Los delincuentes entraron armados, los sorprendieron en la cama, los sacaron a golpes, los ataron de pies y manos con precintos o sogas, y los amordazaron para que no pudieran pedir ayuda.

«Les pegaron», describe escuetamente el informe policial al que tuvo acceso este medio. Golpes de puño, patadas, culatazos tal vez. La violencia física ejercida contra dos personas mayores, indefensas, que no podían oponer resistencia. Una crueldad gratuita que habla de una criminalidad sin códigos, sin límites, sin humanidad.

El botín: dinero, celulares, documentación

Los delincuentes sabían lo que buscaban. Se llevaron «ahorros» que el matrimonio guardaba en la vivienda, además de objetos de valor, teléfonos celulares y documentación personal.

La marcación previa, el seguimiento de víctimas, la información filtrada desde bancos o comercios donde los abuelos cobran sus jubilaciones: todo indica que estos ataques no son improvisados. Son planificados. Hay inteligencia delictiva detrás. Bandas organizadas que estudian a sus víctimas, detectan patrones, esperan el momento justo para atacar.

Dos ataques contra abuelos en 24 horas

Este nuevo caso ocurre pocos días después del brutal ataque que sufrió una mujer de 88 años en la zona de Galli Mainini y 12 de Octubre, donde Infosur informó en exclusiva que cuatro delincuentes armados la redujeron a golpes y le arrojaron agua hirviendo sobre el cuerpo antes de robarle también unos pocos ahorros.

Dos hechos. Dos matrimonios o personas mayores atacadas. En ambos casos, cuatro delincuentes armados. En ambos casos, violencia extrema. En ambos casos, robo de dinero en efectivo. El patrón es idéntico. Y eso preocupa a los investigadores.

«Podría ser la misma banda», especulan fuentes policiales consultadas por este medio. «O podría ser el efecto contagio: un grupo hace un golpe brutal contra ancianos, sale bien, y otros lo replican. Es un modus operandi que lamentablemente se está extendiendo».

Adultos mayores: las víctimas más vulnerables

Los adultos mayores son el sector más vulnerable de la sociedad frente a la criminalidad violenta. Físicamente no pueden defenderse.

Y los delincuentes lo saben. Por eso los eligen. Por eso los atacan de madrugada, cuando están más indefensos. Por eso usan niveles de violencia desmedidos: para quebrarlos rápido, para que no griten, para que entreguen todo sin resistencia.

La indignación es generalizada. Los grupos de WhatsApp vecinales explotan con mensajes de bronca, miedo y desesperación. Las redes sociales se llenan de advertencias: «Cuidado si tenés abuelos viviendo solos», «No dejen entrar a nadie desconocido», «Pongan rejas, alarmas, lo que sea».

Pero las rejas y las alarmas no siempre alcanzan. Los delincuentes fuerzan ventanas, rompen cerraduras, ingresan igual. Y cuando están adentro, la tecnología de seguridad no sirve de nada.

¿Dónde está la Policía?

La pregunta se repite en cada esquina, en cada grupo de vecinos, en cada comercio: ¿dónde está la Policía? ¿Por qué estas bandas siguen operando sin ser desbaratadas?

Fuentes policiales consultadas por Infosur reconocen que la situación es crítica. «Estamos desbordados», admite un oficial de Florencio Varela que pidió no ser identificado. «Tenemos pocos efectivos para un distrito enorme. Los móviles son insuficientes. Y cuando logramos identificar a los responsables, el sistema judicial muchas veces no los mantiene detenidos».

El diagnóstico es conocido: falta de recursos, falta de personal, falta de coordinación entre fuerzas, falta de un sistema judicial que condene efectivamente. Mientras tanto, los delincuentes siguen actuando.

«Se abren causas, se investiga, a veces se detiene a alguien. Pero las bandas siguen operando. Es como sacar agua con un balde agujereado», grafica el mismo oficial.

La policía de Florencio Varela abrió una nueva causa por este ataque. Se están relevando cámaras de seguridad de la zona de Moreno y Bourel para intentar identificar a los cuatro atacantes. También se analiza si puede tratarse de la misma banda que atacó a la anciana de 88 años el lunes.

«Hay similitudes importantes», reconocen los investigadores. «Cuatro sujetos armados, ataque de madrugada, robo de dinero en efectivo, violencia extrema. Podría ser el mismo grupo. Estamos trabajando en esa línea».

Pero la realidad es dura: las posibilidades de detención rápida son bajas. Los delincuentes se mueven rápido, trabajan con logística preparada, cambian de zona. Y el sistema penal, aunque logre capturarlos, muchas veces no los mantiene detenidos.

«Estamos haciendo todo lo que podemos», aseguran desde la Policía Bonaerense.

