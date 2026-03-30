La madrugada del 14 de marzo de 2020, Francisco Valentín Cruz tenía 29 años, un tratamiento ambulatorio de salud mental en curso y la mala suerte de estar desorientado en el patio de una casa ajena en Ingeniero Allan, Florencio Varela. Los vecinos llamaron al 911. Llegaron cinco policías del Comando de Patrullas. Lo subieron a un patrullero. Fue la última vez que alguien lo vio con vida.

Tres días después, su cuerpo apareció tendido sobre un charco de brea en una tosquera de la zona.

Seis años más tarde, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Florencio Varela está a punto de emitir su veredicto. El 10 de abril se sabrá si los cinco policías imputados son condenados por el delito de abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los imputados y los roles

Los cinco policías que enfrentan el juicio son Ezequiel Carlos Rodríguez, Virginia Noemí De la Vega, Emanuel Maximiliano Peralta, Sergio Esteban Barboza y Facundo Alan Iván Rolón, todos integrantes del Comando de Patrullas de Florencio Varela al momento de los hechos.

Tanto la fiscalía como la Comisión Provincial por la Memoria —que patrocina a la familia de Francisco en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura— coinciden en los roles: Rodríguez, Peralta y Barboza son considerados coautores, mientras que Rolón y De la Vega son señalados como partícipes necesarios con un rol menor en los hechos.

Francisco Valentín Cruz tenía 29 años. Había llegado desde Corrientes a trabajar para sostener a su familia. La última vez que se lo vio con vida fue adentro de un patrullero policial.

Lo que pasó aquella madrugada

La escena de esa madrugada la reconstruyeron los propios vecinos que llamaron al 911. Francisco estaba desorientado, balbuceaba, no se le entendía lo que decía. Horas antes había estado en una guardia de salud mental y cursaba un tratamiento ambulatorio. No representaba ningún riesgo para nadie, algo que los vecinos pudieron interpretar con claridad y que, sin embargo, los cinco policías ignoraron. Lo cargaron al patrullero con la excusa de trasladarlo a un centro de salud. Nunca llegó a ninguno.

Las pruebas que marcaron el juicio a los cinco policías

Entre los testimonios más contundentes del juicio estuvieron los de las hermanas de Francisco, Celeste Cruz y Esther Quijano, quienes describieron el cuadro de salud de su hermano y el tratamiento que seguía. También declaró una médica que lo había atendido en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, bomberos y policías que participaron en el hallazgo del cuerpo, y los vecinos que presenciaron el momento en que lo subieron al patrullero.

Pero quizás el testimonio más revelador fue el del propio jefe del Comando de Patrullas de Florencio Varela, quien señaló ante el tribunal que los cinco policías actuaron por fuera de la ley durante aquella madrugada. Una admisión que viene de adentro de la propia institución.

A eso se sumó la prueba documental: el resultado de la autopsia, un informe de Gendarmería sobre el hallazgo del cuerpo y los datos del sistema de geolocalización automática del patrullero, que permiten reconstruir con precisión los movimientos del móvil policial aquella noche.

Las penas que piden fiscalía y CPM

La CPM y la fiscalía solicitan 8 años de prisión para Rodríguez, Peralta y Barboza como coautores del delito de abandono de persona seguido de muerte. Para Rolón y De la Vega, como partícipes necesarios, piden 7 años y 6 meses.

Francisco Valentín Cruz tenía padecimiento mental. Estaba en tratamiento. Necesitaba contención, no un patrullero. El sistema que debía protegerlo fue el mismo que, según la acusación, lo abandonó a su suerte en algún punto entre aquella esquina de Ingeniero Allan y la tosquera donde lo encontraron.

El 10 de abril, el tribunal hablará. La familia de Francisco lleva seis años esperando esa palabra.