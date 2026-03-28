Cayó un búnker narco en barrio Paraná

El movimiento era constante, pero silencioso. Vecinos del barrio Paraná, en Florencio Varela, venían advirtiendo desde hacía semanas un ir y venir sospechoso en una vivienda sin numeración visible. Este jueves, la escena tuvo un giro abrupto: la Policía irrumpió en el lugar y desbarató lo que sería un búnker narco en barrio Paraná.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 5ta, con apoyo de otras dependencias, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes con intervención de la justicia local.

Durante el allanamiento, realizado sobre la calle 1326, los policías encontraron una importante cantidad de dosis ya fraccionadas. En total, según el parte policial, se incautaron 593 envoltorios con sustancia blanquecina, que tras el test correspondiente dieron positivo para cocaína, con un peso total de 155,3 gramos.

Además, en el lugar se secuestró un revólver calibre 32 sin numeración visible, dinero en efectivo y un teléfono celular que será peritado en el marco de la causa.

Como resultado del operativo, fueron aprehendidos dos sospechosos: un joven de 20 años y una mujer de 31, señalados como los presuntos responsables del punto de venta.

La investigación está a cargo de la UFI temática de estupefacientes, que avaló lo actuado y dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial para su indagatoria.

El operativo vuelve a poner el foco sobre el avance del narcomenudeo en los barrios del sur del conurbano, donde los puntos de venta se mimetizan entre viviendas precarias y el movimiento cotidiano.