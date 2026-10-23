Edición impresa de InfoSur: el narco de Las Casitas y AySA

La edición impresa de InfoSur de este viernes abre con un operativo narco en Florencio Varela: un oso de peluche con dinero, droga bajo una bañera y la pregunta de dónde salió la plata. Además, la adjudicación de AySA, una Madre de Plaza de Mayo en una escuela de Pista de Trote y la denuncia por los fondos contra inundaciones.

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Un oso de peluche guardaba el dinero. Debajo de una bañera estaba escondida la droga. Esa escena, hallada durante una serie de allanamientos en Florencio Varela, es el punto de partida de la edición impresa de InfoSur de esta semana. La tapa la resume en una línea: El oso que guardaba millones.

Varela: droga bajo la bañera y $12 millones en un oso

Hubo 27 allanamientos, más de 800 policías, 11 detenidos y nueve aprehendidos en el barrio Santa Rosa, conocido como Las Casitas. Según la información oficial difundida, se secuestraron cinco mil dosis de cocaína, 200 de marihuana, dos revólveres, 22 celulares, una computadora, cuatro vehículos de alta gama, $12 millones, 15.000 dólares y 1.600 euros. La edición se detiene en lo que el operativo todavía no responde: el origen de ese dinero y si hubo maniobras para ocultarlo. Los imputados gozan de la presunción de inocencia.

AySA se vende: ¿y Varela?

El Gobierno nacional oficializó la adjudicación del 90% de AySA por US$ 340,2 millones, con firma de contrato prevista para el 13 de noviembre. Kicillof anticipó que buscará impugnar el proceso. En Florencio Varela, donde la empresa presta agua y cloacas, están en juego las tarifas, las inversiones y la extensión de las redes.

La Tota volvió a la escuela

En la Escuela Primaria 6 de Pista de Trote se inauguró un mural por el Día Nacional de la Identidad. Frente a los chicos habló Carmen «Tota» Ramiro de Guede, Madre de Plaza de Mayo de 91 años, que volvió a contar la historia de su familia y de la búsqueda de un nieto o nieta que todavía no encontró.

Denuncian a Milei por los fondos contra inundaciones

Por instrucción de Axel Kicillof, el ministro bonaerense Gabriel Katopodis presentó una denuncia penal contra el Presidente, Luis Caputo y otros funcionarios por el presunto desvío de recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 1 de San Martín. La Provincia advierte sobre el riesgo de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad.

Massa mira el día después

Tras reunirse con unos 15 rectores universitarios, Sergio Massa dijo que «va a haber un día después de Milei» y empezó a tejer un frente opositor amplio con la mirada puesta en 2027. Nadie en su entorno confirma una candidatura presidencial.

Cariboni va por la Ruta 53

El intendente Andrés Watson anunció la segunda etapa de pavimentación de la calle Cariboni, que se extiende hacia la Ruta Provincial 53. También se supervisó el avance de la conexión entre Senzabello y Monteagudo, en el área céntrica.

Del barniz al centro cultural

La Expo de la Escuela Técnica Nº 3 reunió proyectos que van de un barniz de resina y aceite a propuestas de espacios comunitarios y el diseño de un centro cultural.

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