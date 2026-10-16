La edición impresa de InfoSur de este viernes abre con las escuchas de una causa con base en Florencio Varela: coordinadores guiaban por teléfono a falsos enfermeros. Además, la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, la muerte de Agustina Ibarra en Quilmes y el reclamo de las hinchas de Defensa y Justicia.

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Del otro lado del teléfono, una voz explicaba cómo hacer los nudos de una sutura. Del lado de acá, según fuentes de la causa, había alguien que no era médico.

Esa escena, registrada en las escuchas de una investigación que tuvo su base operativa en Florencio Varela, es el punto de partida de la edición impresa de InfoSur de esta semana. La tapa la resume con un título que no necesita explicación: Médicos truchos, ambulancias de mentira, suturas por teléfono.

Médicos truchos, ambulancias de mentira, suturas por teléfono

Hubo 37 allanamientos y 29 personas privadas de su libertad, entre detenidos y aprehendidos, en una causa por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre y usurpación de títulos u honores. Según la investigación, la organización utilizaba camionetas ploteadas como ambulancias, con personal que ejercía de chofer, enfermería y medicina sin las habilitaciones correspondientes. Entre lo secuestrado hay sellos médicos, recetarios del PAMI, camillas, instrumental y una campera con inscripciones del SAME. La edición reconstruye las escuchas, el rol de cada eslabón y lo que todavía falta establecer. Los imputados gozan de la presunción de inocencia.

Multitudinaria marcha y brutal represión

Más de 500 personas salieron a las 11 de la mañana desde la puerta de la UNAJ, en Florencio Varela, rumbo al Congreso. Se sumaron a la Quinta Marcha Federal Universitaria, que reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Hacia las 15:30, cerca del Congreso, hubo gases lacrimógenos y camiones hidrantes, una represión que InfoSur pudo constatar. El rector Arnaldo Medina lo había advertido horas antes: «Hoy se juega el Estado de derecho y la institucionalidad en el país». La edición cuenta el día completo, con la voz de la comunidad de la UNAJ.

Zentrix: hay $5,93 billones para la ley universitaria

Un informe de Zentrix Consultora sostiene que el proyecto de Presupuesto 2027 deja $5,93 billones sin asignación específica, y que cumplir la ley completa costaría entre $2,45 y $3,65 billones sin alterar el resultado fiscal. Es el cálculo de una sola consultora. La edición lo analiza junto a la postura de las partes.

Murió Agustina Ibarra en un tiroteo entre familias

Tenía 27 años y murió en el barrio El Monte, en Quilmes, durante un enfrentamiento a tiros entre dos familias. Hay tres aprehendidos, dos de ellos policías, y una pregunta sin respuesta: quién disparó. La causa está a cargo de la UFI N.º 2 de Quilmes.

Las hinchas del Halcón piden voz y un espacio de género

Las Pibas del Halcón, espacio de hinchas de Defensa y Justicia, denuncian descalificaciones y vuelven a reclamar un Departamento de Género con recursos y capacidad de decisión. La pregunta con la que abrieron su pronunciamiento resume el conflicto: ¿qué pasa cuando las hinchas levantan la voz?

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