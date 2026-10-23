China la hace corta con el poder blando

Con casi 1.800 microdramas diarios, 800 millones de usuarios y un mercado que roza los 15.000 millones de dólares, China encontró una nueva vía de expansión global. La IA aceleró el negocio, pero también abrió interrogantes sobre la rentabilidad, el empleo y la identidad digital.

Por Fernando Capotondo

Microescena 25. Una millonaria lanza una mirada de desprecio a su flamante nuera y, mala como ella sola, le pregunta si en el campo conocen el protocolo para usar cubiertos de plata o si prefiere comer directamente con las manos. Lejos de intimidarse, la joven se sirve una generosa porción y le devuelve un sarcasmo implacable: «En mi tierra aprendemos a usar las manos para trabajar la tierra y la boca para decir la verdad; lástima que acá, con tanta cubertería fina, todavía no aprendieron a masticar bien la educación», responde, palabras más palabras menos.

Difícil no sentir empatía con la protagonista de La joven señora viene del Noreste, el microdrama que este año superó los 1.000 millones de reproducciones durante los primeros tres días de su lanzamiento, según la revista New Weekly y datos de Baidu, el popular buscador chino.

En 2025, los microdramas tuvieron unos 800 millones de usuarios en China y un mercado de unos 14.910 millones de dólares. La Administración Nacional de Radio y Televisión informó que se registraron cerca de 430.000 producciones durante los primeros ocho meses de 2026, unas 1.770 por día. Casi siete mientras usted lee esta nota.

Bautizados en China como duǎnjù, estos dramas breves desbordaron las fronteras y llegaron a más de 200 países, con producciones adaptadas al gusto de los distintos públicos. En América Latina, las descargas de aplicaciones como ReelShort, DramaBox y PineDrama crecieron un 913 por ciento interanual durante el primer trimestre de 2026, según la plataforma de análisis Huxiu, que ubicó a la región entre las de mayor expansión del formato.

La receta no tiene demasiado misterio. Episodios de entre 60 segundos y cinco minutos, pantalla vertical y una sucesión de traiciones familiares, venganzas, romances imposibles y millonarios que suelen descubrir demasiado tarde que el dinero no compra todo. Las telenovelas de siempre, pero con capítulos muy breves, más vueltas de tuerca y el celular en lugar del televisor.

La diferencia más sustancial quizás sea que muchas aplicaciones ofrecen los primeros episodios gratis y, luego, empiezan a cobrar cuando el conflicto ya atrapó al espectador. Desbloquear cada capítulo supone un desembolso mínimo, pero completar una serie de 80 episodios puede costar más que una suscripción mensual a un servicio global. El Consejo de Consumidores de China y la consultora iMedia Research advirtieron sobre estos costos acumulados. La vieja novela por entregas encontró un nuevo cobrador, esta vez dentro del teléfono.

Detrás de escena de un rodaje de microdrama. La velocidad de producción y los formatos verticales exigen equipos de filmación ágiles y costos reducidos.

Brotes verdes

El fenómeno empezó a ocupar un lugar en la estrategia china de expansión cultural. China incorporó los microdramas a las llamadas “Tres Nuevas Modalidades” de exportación, junto con los videojuegos y la literatura web, y los incluyó entre las industrias culturales contempladas en el XV Plan Quinquenal (2026-2030). La apuesta tiene una lógica comercial evidente. Una historia que funciona en una pantalla pequeña puede viajar a otros mercados sin necesitar los presupuestos de una superproducción cinematográfica.

Aunque también hay una dimensión geopolítica. En el debate sobre el poder blando, las plataformas chinas pueden llegar a públicos internacionales que no necesariamente siguen la política del país. La investigadora Lu Xiao, de la Universidad Xi’an Jiaotong-Liverpool, señaló que muchas producciones recurren a actores locales y adaptan su estética a cada mercado, aunque las infraestructuras, los algoritmos y las empresas que las distribuyen siguen vinculados al ecosistema chino. Esa presencia cotidiana en el entretenimiento global puede convertirse en una forma de influencia, incluso cuando las historias no mencionan a China.

Edición y postproducción de microdramas adaptados al público internacional. El uso de inteligencia artificial generativa permite reducir costos de producción y adaptar escenarios o personajes.

El economista estadounidense Noah Smith describió estas producciones como “reales brotes verdes del soft power de China”. Lo que falta demostrar es cuánto de ese consumo mejora la imagen del país y cuánto responde al gusto por los romances, las venganzas y las historias en las que el poderoso recibe su merecido. Ver una ficción china no equivale a simpatizar con su Gobierno, aunque tampoco sea irrelevante quién controla las plataformas.

En este proceso es crucial la irrupción de la IA, un avance tecnológico que revolucionó la generación de guiones, escenarios, voces y personajes sin repetir todas las etapas de un rodaje tradicional. Según medios chinos, más del 90 por ciento de los títulos lanzados en 2026 recurrieron a herramientas de IA generativa (AIGC), lo que permitió achicar costos y, en algunos casos, multiplicar ganancias..

El Hubei Daily informó que The Persian Revenge costó unos 443 dólares y generó más de 500.000 dólares en ingresos por pagos de los usuarios durante las primeras 72 horas de estreno en YourChannel. Un caso excepcional que no describe por sí solo la rentabilidad de la industria.

En efecto, la consultora DataEye y BigGo Finance advierten que muchos títulos no recuperan la inversión. Producir barato no garantiza espectadores, y conseguirlos tampoco asegura que paguen. En un mercado saturado, los productores deben invertir en publicidad para ganar visibilidad algorítmica.

DataEye estima que el mercado global de microdramas alcanzará los 650 millones de dólares en 2026, un crecimiento interanual del 550 por ciento. El Securities Daily informó, además, que los pedidos internacionales tuvieron “un crecimiento anual que se espera alcance hasta 50 veces” y que, por ejemplo, “Revenge of XXL Wife ha superado los 200 millones de visualizaciones en clips relacionados”.

Catálogo de rostros e identidades digitales para microdramas. El avance de la IA en la creación de personajes ha generado alertas por el desplazamiento de actores y la comercialización de derechos de imagen.

Esta multiplicación de producciones y personajes creados por algoritmos llevaron a las autoridades chinas a reforzar la regulación. La Administración Nacional de Radio y Televisión (NRTA) estableció medidas contra la ostentación de riqueza, ciertas representaciones de los vínculos matrimoniales y las infracciones de derechos de autor. El sector crece bajo criterios comerciales y dentro de un marco político y cultural fijado por Beijing.

La expansión de los microdramas también dejó dos problemas que reclaman la atención de la NRTA. Muchos actores fueron desplazados por los personajes digitales y debieron resignarse a trabajos menores en el turismo cultural, con interpretaciones en vivo en parques temáticos y espacios históricos. Además, una investigación de la cadena estatal CCTV expuso la comercialización de licencias de rostro mediante plataformas como ActID y Mirafans. A algunos usuarios les prometieron hasta 400 dólares por ceder su imagen para generar personajes digitales, pero jamás recibieron lo prometido. La IA reduce costos de producción, pero sus efectos sobre el empleo y el uso de la identidad digital abren interrogantes que van más allá de la pantalla.

En La joven señora viene del Noreste, la nuera del campo le da una lección a su suegra millonaria. La escena dura unos segundos y el placer de la revancha se entiende en cualquier idioma. Que millones de personas se queden mirando ya es un logro. Que esa atención finalmente se convierta en poder blando es una apuesta bastante más larga que cualquier microdrama.