La línea 148 vuelve al verde y amarillo para recuperar la identidad de El Halcón

La línea 148 recupera sus históricos colores verde y amarillo con la presentación de 90 colectivos cero kilómetro, en una nueva etapa que busca reconstruir la identidad de El Halcón, que une a Florencio Varela y Solano con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La nueva imagen no es un detalle menor para los pasajeros del sur del conurbano. Durante décadas, el verde y amarillo de los colectivos formó parte del paisaje cotidiano de Florencio Varela, San Francisco Solano y otros barrios conectados con la estación Constitución. También quedó asociado a Defensa y Justicia, el club que adoptó el apodo de El Halcón y convirtió ese vínculo con el transporte en parte de su propia identidad.

La recuperación de los colores verde y amarillo llegó acompañada de una campaña que reivindica la historia de El Halcón y su vínculo con la identidad de la línea 148. La presentación de las nuevas unidades fue difundida a través de las redes sociales de la empresa.

Una nueva etapa para la línea 148

La presentación de 90 unidades cero kilómetro marca un nuevo capítulo para un servicio que atravesó meses de incertidumbre. La propuesta recupera los colores históricos y los combina con una campaña que busca conectar el pasado de la línea con su futuro.

Bajo el nombre de Misión Halcón, la iniciativa reúne dos referencias: la trayectoria empresarial vinculada a Misiones y la identidad histórica de la línea 148. El mensaje elegido para la presentación también apunta a esa idea de continuidad: el servicio vuelve a ponerse en camino para acompañar a sus pasajeros.

La línea conecta distintos puntos del sur del conurbano con Constitución y forma parte de los desplazamientos diarios de miles de personas. Por eso, el cambio de imagen llega acompañado de una expectativa que va más allá de lo visual: que la renovación también se traduzca en un servicio confiable, con frecuencias adecuadas y unidades en condiciones.

De la crisis de El Nuevo Halcón al regreso del servicio

El regreso de los colores históricos tiene como telón de fondo una crisis que puso en jaque la continuidad de la línea y el futuro de cientos de trabajadores.

El conflicto se profundizó a fines del año pasado, cuando comenzaron las medidas de fuerza por salarios impagos. La deuda con el personal, las dificultades operativas y la caída del servicio terminaron por acelerar el final de El Nuevo Halcón S.A., la empresa que durante décadas estuvo al frente de la línea.

El 5 de marzo, InfoSur publicó “El Nuevo Halcón deja de volar: qué pasará con la línea 148”, con el escenario que se abría tras el anuncio del cierre y las negociaciones para garantizar la continuidad del transporte y las fuentes laborales.

Días después, el 16 de marzo, la cobertura avanzó sobre la disputa empresarial por los recorridos en “La insólita guerra de empresas por la línea 148”. El futuro de los ramales, el destino de los trabajadores y la definición de los nuevos operadores eran entonces algunas de las principales incógnitas.

El 2 de abril, el panorama comenzó a aclararse con el acuerdo para reorganizar el servicio. InfoSur lo contó en “La línea 148 empieza a volver: acuerdo clave para el regreso del colectivo a Varela”.

Finalmente, el 1 de mayo se produjo la reanudación del servicio con nuevos recorridos y destinos. La cobertura de los ramales que volvieron a conectar el sur del conurbano con Constitución detalló cómo quedó organizada la operación. Sin embargo, el regreso no estuvo exento de problemas: pocos días después, InfoSur registró unidades detenidas y reclamos de pasajeros por cambios en los recorridos.

El verde y amarillo, más que una elección de colores

La recuperación de la estética tradicional busca volver a poner en primer plano una identidad reconocible para generaciones de pasajeros. El vínculo entre la línea 148 y Defensa y Justicia forma parte de la historia compartida de Florencio Varela: el apodo del club quedó ligado a los colectivos que durante años recorrieron las calles del distrito.

Con la nueva presentación, esa referencia vuelve a ocupar un lugar central. La apuesta es que la marca El Halcón no quede reducida a un recuerdo, sino que acompañe una etapa diferente para el servicio.

Pero la historia reciente también deja una vara alta. Para quienes dependen de la línea 148 para viajar a trabajar, estudiar o realizar sus actividades cotidianas, el regreso de los colores será importante si viene acompañado de mejoras concretas en la prestación.

Los 90 colectivos cero kilómetro y la recuperación del verde y amarillo representan una señal de renovación. El desafío, desde ahora, será sostener el servicio y responder a las necesidades de los pasajeros que atravesaron meses de incertidumbre.

El Halcón vuelve a mostrar sus colores. La prueba decisiva será que esa identidad también se refleje en la experiencia diaria de quienes se suben a la línea 148.