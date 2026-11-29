Hace exactamente un año, la tierra de la calle Berna, en el barrio Pico de Oro, fue el escenario inesperado de una escena que conmovió a todo Florencio Varela. Ahí, al aire libre, sin camillas ni sala de partos, nació Paula Marina Altamirano.

Aquel 25 de noviembre de 2025, su mamá, Paola —mamá de otros cuatro chicos—, entró en trabajo de parto sin margen para esperar. El reloj corría en contra, los pedidos de ayuda se multiplicaban y la ambulancia tardaba en llegar. En medio de la desesperación de una cuadra entera que miraba sin saber cómo reaccionar, la solidaridad del barrio tomó la posta: Mirna Soledad Moreno, hoy de 45 años, se puso al frente de la emergencia, asistió el parto en la calle y recibió a la beba en sus brazos antes de que pudieran llevarlas de urgencia al hospital local.

Doce meses después de aquel día vertiginoso que mantuvo en vilo a los vecinos hasta que mamá e hija recibieron el alta y volvieron a su casa, la historia tiene su postal más linda. Paula cumplió su primer año con buena salud, rodeada del cariño de su familia y dando sus primeros pasos en el barrio que la vio nacer.

«Paula Marina es muy simpática, hermosa… ya está aprendiendo a caminar», cuenta con orgullo Mirna, que nunca cortó el vínculo con la familia y acompañó cada etapa del crecimiento de la nena, desde las primeras horas de incertidumbre hasta este festejo tan especial.

Una casa que siempre abre las puertas

Detrás de aquel parto improvisado en la calle Berna no hubo un golpe de suerte ni un gesto aislado, sino una forma de vivir en Pico de Oro. Para Mirna, dar una mano en medio de una urgencia es parte de su día a día, sin buscar cámaras ni medallas.

«Soy una mujer simple, muy valiente todos los días de mi vida. Enfrento muchas circunstancias ayudando siempre al prójimo», dice con naturalidad, como quien habla de un compromiso que no se negocia.

Hoy mismo esa entrega se ve adentro de su casa, que vuelve a funcionar como refugio para vecinos: en estos días aloja a una mamá de 26 años y a sus dos hijos chicos, que habían quedado en situación de calle y no tenían dónde pasar la noche.

Tampoco es la primera vez. Semanas atrás, Mirna ya le había abierto las puertas durante quince días a una mujer embarazada que no tenía adónde ir, acompañándola hasta que consiguió un lugar estable para quedarse.

«Uno hace las cosas de corazón. Dios lo ve todo y nos recompensa con salud y con ver a los niños crecer», resume Mirna, emocionada, mientras festeja el primer año de Paula, la nena que ayudó a recibir en plena calle varelense y que hoy ya empieza a caminar sola.

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