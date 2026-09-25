Edición impresa de Infosur: el narco, pobreza y una fábrica que cerró tras 56 años

Ya está disponible la nueva edición impresa de Infosur. Esta semana, la tapa pone el foco en el triple narcofemicidio de Florencio Varela, la pobreza que golpea al Conurbano y el cierre de una histórica fábrica de Berazategui. Además, una historia de Varela llegará hasta el Papa y la telemedicina desembarcó en La Esmeralda.

Hay semanas en las que las noticias parecen hablar entre sí.

La investigación por el triple narcofemicidio de Florencio Varela vuelve a poner la mirada sobre los vínculos entre el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, los nuevos datos de pobreza muestran la dimensión social de una crisis que atraviesa a millones de personas.

En Berazategui, una fábrica que llevaba 56 años de historia cerró sus puertas y dejó sin trabajo a sus últimos trabajadores.

Y en medio de esas noticias aparece también otra historia: la de Diana Kelly, una intérprete de Lengua de Señas Argentina de Varela que fue elegida para participar durante la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

Son algunas de las historias que forman parte de la nueva edición impresa de InfoSur, que ya puede leerse completa, página por página, desde el celular, la computadora o la tablet.

El narco no conoce el “muro” entre Ciudad y Conurbano

La investigación por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez vuelve a ocupar un lugar central.

Mientras el Gobierno porteño desplegó la denominada “Operación Muro” para reforzar los controles en los accesos entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, la causa judicial muestra un escenario diferente: los investigadores reconstruyen movimientos y vínculos que atraviesan esa frontera.

En el expediente aparecen barrios de la Ciudad y distintas localidades bonaerenses.

La investigación permite observar cómo las fronteras administrativas no necesariamente coinciden con los territorios en los que se mueven las organizaciones criminales.

En la edición de este viernes reconstruimos ese mapa y los nuevos elementos que aparecen en la causa.

Pobreza: el Conurbano quedó por encima del promedio

El nuevo informe del INDEC también ocupa un lugar central.

Durante el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en los 31 aglomerados urbanos relevados.

Pero en el Gran Buenos Aires el registro fue mayor: 36,9%, mientras que la indigencia alcanzó al 9,9%.

Florencio Varela, Quilmes y Berazategui forman parte del área estadística del Gran Buenos Aires. El informe, sin embargo, no establece un porcentaje de pobreza individual para cada uno de esos municipios.

El dato permite dimensionar una realidad que atraviesa al sur del Conurbano y que se suma a otras señales de deterioro de los ingresos y del empleo.

Después de 56 años, cerró una histórica fábrica de Berazategui

El cierre de Alter SAIC marca otra de las historias fuertes de esta edición.

La fábrica, que había comenzado su actividad en 1970, dejó definitivamente de producir después de más de medio siglo de actividad industrial.

Los últimos 35 a 40 trabajadores quedaron sin empleo.

El cierre fue el resultado de un proceso que había comenzado mucho antes: reducción de personal, suspensiones, despidos, caída de las ventas y una situación financiera que terminó llevando el conflicto a la Justicia.

En la edición impresa de Infosur reconstruimos cómo una empresa que llegó a tener más de un centenar de trabajadores terminó bajando las persianas.

Diana, las manos de Varela ante el Papa

También hay espacio para una historia diferente.

Diana Kelly, intérprete de Lengua de Señas Argentina con más de 30 años de experiencia, fue seleccionada para interpretar el mensaje de León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

La historia tiene un fuerte componente local: una profesional vinculada a Varela que tendrá la responsabilidad de participar de una ceremonia de alcance internacional.

“Es una responsabilidad muy grande”, contó Diana.

Su historia es una de las notas que elegimos para esta edición.

Un médico a un clic: la telemedicina llegó a La Esmeralda

La salud también tiene su lugar en el diario.

El CAPS de La Esmeralda incorporó el quinto dispositivo de telemedicina instalado por el Municipio de Florencio Varela.

El sistema permite realizar consultas a distancia con especialistas en clínica, pediatría y psicología, además de gestionar recetas y certificados.

El primer paciente fue Kevin Torres, un vecino que había sufrido una herida al pisar un clavo oxidado y que terminó frente a una pantalla para realizar su consulta médica.

La tecnología busca acercar especialistas a los centros de atención primaria de los barrios.

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