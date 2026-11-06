Una investigación sobre la calidad del agua en el cinturón hortícola, las novedades judiciales del triple crimen, la histórica visita de León XIV a Claypole y el paso de Axel Kicillof por Florencio Varela marcan los principales temas de esta edición impresa de InfoSur.

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Cada viernes, la edición impresa de InfoSur propone una mirada sobre los hechos que atraviesan a Florencio Varela y la región. Esta semana, la agenda combina una investigación ambiental que pone bajo la lupa la calidad del agua, nuevas pistas en la causa del triple crimen, un acontecimiento histórico para el sur del conurbano y la disputa política por el rumbo de la obra pública.

Uno de los temas centrales es la investigación judicial que volvió a poner en escena el nombre de Roger, identificado como Pablo Macalopu Cafferata. Procesado como organizador de una banda dedicada al narcotráfico, quedó también bajo investigación en la causa por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Un video recuperado de un celular abrió una nueva línea de análisis y llevó a la Justicia a ordenar su detención en ese expediente. Su eventual responsabilidad en los asesinatos todavía deberá ser determinada.

La edición también se detiene en un acontecimiento que tendrá repercusión mucho más allá de las fronteras de Almirante Brown. León XIV llegará al Cottolengo Don Orione de Claypole, en una visita histórica para la región. Allí estará Diana Kelly, intérprete varelense de Lengua de Señas Argentina con más de tres décadas de trayectoria, encargada de transmitir el mensaje del Pontífice. La Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela también tendrá participación en la agenda papal, durante la misa prevista en Palermo.

En las páginas de esta semana, InfoSur presenta además una investigación sobre la calidad del agua en el cinturón hortícola de Florencio Varela. Un estudio técnico elaborado por la Universidad Nacional de La Plata y la Autoridad del Agua bonaerense detectó pozos con concentraciones de nitratos por encima del límite permitido y contaminación microbiológica. Los resultados encienden una señal de alerta sobre el agua subterránea en sectores productivos del distrito y abren interrogantes sobre el impacto de las actividades agrícolas y los sistemas de producción bajo cubierta.

La política provincial también tiene su lugar en la tapa. Axel Kicillof llegó a Florencio Varela para encabezar un plenario del Movimiento Derecho al Futuro en el polideportivo La Patriada. Acompañado por el intendente Andrés Watson y Julio Pereyra, el Gobernador apuntó contra el Gobierno nacional y cuestionó el freno a la obra pública. El encuentro volvió a mostrar a Varela como escenario de una discusión política que excede el distrito y anticipa nuevas disputas dentro del peronismo.

La edición suma otras historias que merecen atención: Candela Barua, una joven de barrio Mayol que llegó a la selección argentina de salvamento deportivo y se prepara para competir en Sudáfrica; las repercusiones por la filtración del video del triple crimen y las acciones anunciadas por la familia de Lara; y las iniciativas tratadas en la última sesión del Concejo Deliberante.

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Para el resto de los lectores, estos son algunos de los temas que marcan la agenda de esta semana. Porque detrás de cada tapa hay historias, investigaciones y hechos de nuestra región que merecen ser contados.