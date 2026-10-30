La edición impresa de Infosur de este viernes 30 de octubre abre con el ataque de cuatro delincuentes a una almacenera de La Colonia, que volvió a atender horas después. Además: el Quini de $1.080 millones jugado en Bosques, el desagüe de Don Orione que nunca se hizo y 33 meses con el mismo bono jubilado.

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Eran las seis de la tarde en un almacén de la calle 1636, en La Colonia. Una hora cualquiera, hasta que entraron cuatro delincuentes. Las cámaras lo grabaron todo, y a las pocas horas la dueña, Aurelia, madre de ocho hijos, ya estaba otra vez detrás del mostrador. Esa es la historia que abre la edición impresa de Infosur de este viernes 30 de octubre de 2026: “Pateada en la cabeza, reabrió su almacén horas después”.

Aurelia hizo la denuncia, interviene la Comisaría 5ª de La Capilla y no hay detenidos. Le contó a Infosur que un mes atrás ya la habían asaltado y que hoy vive con mucho miedo. Pide seguridad. La crónica completa, con la voz del barrio, está en la página de Policiales.

Seis números que valen mil millones. El 22, 26, 35, 42, 43 y 45 acertaron la Revancha del Quini 6, y el único boleto ganador, de $1.080.516.153, se jugó en una agencia de Bosques, en Florencio Varela. Quién es el ganador todavía no se sabe.

La obra que nunca arrancó. Un informe del Centro de Economía Política Argentina ubica los desagües pluviales del barrio Don Orione entre las obras del Fondo Hídrico con convenio rescindido y sin ejecución. Con lluvias por encima de lo normal en el pronóstico, la Provincia presentó una denuncia penal contra Javier Milei y Luis Caputo por el manejo del fondo.

Treinta y tres meses con el mismo número. El Gobierno oficializó por el Decreto 1296/2026 el bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre: el mismo monto que se paga desde marzo de 2024. La mínima llegará a $514.158,46 con el refuerzo.

También en esta edición: la entrega de 416 escrituras en Florencio Varela, el plenario del MDF sobre hábitat que Kicillof cerrará el 5 de noviembre en La Patriada, el concierto solidario de la Orquesta Escuela para llevar a más de cien músicos al mar, el Gran Premio Argentino Ríos de ciclismo en Berazategui, el Festival Aéreo de La Plata, los robos frustrados por las cámaras de monitoreo, las tarifas del AMBA y las retroexcavadoras para enfrentar El Niño.

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