Un hombre de 57 años murió este jueves por la tarde en el barrio La Sirena, en Florencio Varela, cuando un balcón se desplomó sobre la vereda y lo aplastó mientras pasaba por el lugar. La víctima fue identificada como Jorge Raúl Álvarez.

El hecho ocurrió cerca de las 19, en Pedro Morán al 65, en la esquina con Monteverde. Álvarez, vecino de la zona, caminaba por el lugar cuando la estructura cedió y cayó sobre él.

El hombre quedó atrapado debajo de los escombros y murió como consecuencia del impacto.

Por el momento, no se informaron las causas que provocaron el derrumbe ni si existían antecedentes o advertencias sobre el estado del balcón.

La investigación deberá determinar por qué cedió la estructura y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.