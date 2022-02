Día de los Enamorados: Una fecha para volver a indagar sobre la idea de amor

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires ofrece múltiples contenidos que giran en torno al tema del “amor” para descubrir este 14 de febrero, en el Día de los Enamorados, y disfrutar de la simbólica fecha de una forma diferente.

Charlas con autores, grandes músicos del rock y filósofos, películas y obras que indagan sobre la idea del amor y del romanticismo, y proponen profundizar y volver a hacer preguntas respecto de un tema que atraviesa y convoca a todos los públicos. Todos están

disponibles para ver de manera gratuita en la plataforma de contenidos culturales de la

Ciudad, Vivamos Cultura.

Una de Amor: un discurso posible sobre “eso” que hace cuerpo y llamamos amor. Esta

obra de danza fue una de las ganadoras de la Convocatoria Creación, organizada por el

Ministerio de Cultura de la Ciudad, para fomentar la actividad cultural de la Ciudad. El

objetivo fue sostener el trabajo de los artistas y creadores culturales en el marco de la crisis

sanitaria ocasionada por el Covid- 19.

El proyecto gira en torno a las preguntas ¿es posible representar el amor? ¿es universal o un particular? ¿si cambia el objeto de deseo, cambia el sentimiento? ¿cuánto influyen el marketing y el “romanticismo” en nuestra configuración del mismo?

Una de Amor recibió un subsidio del Instituto para el Fomento de la Actividad

de la Danza no Oficial del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

es una co-producción de Estudio “El Aquelarre”, participó del IX Festival de Danza

Contemporánea de la Ciudad de Buenos Aires y del Ciclo Territorios de Café Muller en

Timbre 4, entre otros. Intérpretes: Ana Armas, Gastón Santos, Mariela Loza, Matías Mancilla.

Música original y edición sonora: Jorge Grela. Diseño y realización de objetos: Hernán

Bermudez. Iluminación: Adrián Cintioli. Vestuario: Estefanía Bonessa. Producción: Alexis

Losada. Idea y Dirección General: Julieta Rodríguez Grumberg.

Charla con Darío Sztajnszrajber: El Recoleta presenta la charla “El amor, una

deconstrucción” que el filósofo dio en Plaza Francia el 27 de febrero del 2019 en el marco de la campaña “Amor de verano”.

Darío Sztajnszrajber logró acercar preguntas existenciales acerca del amor a un público masivo. Él se pregunta ¿qué es el amor? ¿podemos definirlo? La filosofía es amor: amor al saber. Pero la filosofía también es deconstrucción, es el desmontaje de todo sentido común. ¿Qué se cae del amor cuando lo deconstruimos?

Amora Tango: el amor también es la música. Con producción integral del Ministerio de

Cultura de la Ciudad, este ciclo especial conducido por Mora Godoy presenta diferentes

entrevistas a distintas personalidades para abordar las facetas del tango, uno de los géneros

musicales más primordiales de nuestra cultura.

Amora Tango es una miniserie de cuatro episodios, en los que la bailarina y coreógrafa dialoga con personajes enamorados del Tango desde los diferentes roles que abordan en la escena, como Horacio Pebete Godoy, gestor y organizador de la ya mítica milonga La Viruta, los diseñadores y vestuaristas de Tango Alberto Mauri y Rodolfo Ruiz, al arquitecto y artista de Tango Electrónico Miguel Di Génova y la gran pareja de Tango Escénico formada por Vanesa Villalba y Facundo Piñero.

Tontas canciones de amor con Daniel Melero: un ciclo de entrevistas de Corina González

Tejedor a grandes músicos del rock para hablar sobre música y amor. En este capítulo, la

conductora y periodista charla con Daniel Melero, músico y productor emblemático de

rock y pop local, pionero de la música electrónica argentina. Un recorrido contado y

cantado sobre canciones de amor propias y ajenas que marcaron su carrera y la de toda

una generación.

Borrá todo lo que dije de amor porque no sabía bien qué era: la directora Guillermina Pico

abre su mundo personal para crear un ensayo intimista y autorreferencial sobre escenas

familiares, situaciones cotidianas y experiencias de vida, con las que busca atrapar el

tiempo. Esta arriesgada película se presentó en festivales de distintas partes del mundo,

como el Festival Internacional de Cine de Turín y el de Novos Cinemas, de España, y fue

premiada por la Bienal de Arte Joven Buenos Aires y el Fondo Nacional de las Artes. Borrá

todo lo que dije del amor porque no sabía bien quién era, es una película que ha brotado

con el tiempo, del trabajo de montaje con mis imágenes, textos y sonidos, de la apertura de

la piel dura tras las que se esconden la ternura, la vulnerabilidad y el asombro. La película

rescata el poder del proceso, no como un gesto o una temática, sino como un lenguaje en sí

mismo, como la forma que parece adecuada para estar con la vida que sucede: una narrativa

del espesor de la experiencia. El film es uno de los proyectos ganadores de la Convocatoria

Creación, organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad para fomentar la actividad

cultural de la Ciudad. El objetivo es sostener el trabajo de los artistas y creadores culturales

en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid- 19. Ficha técnica: Dirección, Guión,

Producción, Fotografía y Montaje por Guillermina Pico. Sonido por Catarina Apolonio.

Producción de post por Tamara Ajzensztat