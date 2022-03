Con un balazo en la cara, se escapó del hospital

Un remisero denunció que fue asaltado en Varela

Un remisero de 49 años que denunció que fue asaltado por un hombre que se hizo pasar por pasajero y le robó la billetera y el celular. y que a pesar de no resistirse, fue baleado en el rostro, se escapó del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, informaron fuentes policiales a Infosur.

La víctima del asalto fue identificada por la policía como Santo Rodolfo Rodríguez (49). Todo comenzó en la madrugada del sábado en una remisería de Florencio Varela, adonde un hombre acompañado de una mujer y una nena se acercaron para solicitar un viaje.



Voceros judiciales informaron que si bien la agencia no toma viajes en el lugar por una cuestión de seguridad y solo los aceptan vía telefónica, al tratarse de una pareja con una niña accedieron al pedido.



Una vez iniciado el recorrido a bordo de un automóvil Renault Logan, al llegar a avenida Hudson entre Río Turbio y Diamante, el hombre extrajo un pistolón con el que amenazó al remisero con fines de robo.



El delincuente le sustrajo la billetera y el teléfono celular al conductor, que no se resistió al asalto, y luego le efectuó un disparo que rozó en el rostro y produjo una herida en el pómulo izquierdo de la víctima, identificada por la Policía como Santo Rodolfo Rodríguez (49), informaron fuentes de la fuerza y judiciales.



Tras robarle al remisero, el asaltante huyó del lugar con sus acompañantes, mientras que efectivos de la comisaría 4ta. de Florencio Varela que recorrían la zona fueron alertados por el remisero herido, que les relató lo sucedido.



Rodríguez fue trasladado en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a un hospital cercano, donde fue atendido y luego dado de alta, añadieron las fuentes consultadas.



Interviene en la causa la fiscal Nuria Gutiérrez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada de Florencio Varela, que dispuso una serie de medidas tendientes a localizar al autor del robo, en el marco de la causa calificada legalmente como “robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”.