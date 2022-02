XSOLLA SE EXPANDE EN LA INDIA CON LA PASARELA DE PAGO PAYTM PARA AYUDAR A LOS DESARROLLADORES A VENDER JUEGOS AL MERCADO DE LA INDIA

Paytm es la empresa líder en servicios financieros de la India que ofrece pagos completos y soluciones financieras para consumidores, comerciantes fuera de línea y plataformas en línea. La empresa tiene la misión de atraer a quinientos millones de indios a la economía convencional a través de pagos, comercio, banca, inversiones y servicios financieros. One97 Communications Limited, propietaria de la marca Paytm, fue fundada por Vijay Shekhar Sharma y tiene su sede en Noida, Uttar Pradesh. Sus inversores incluyen Softbank, Ant Financial, AGH Holdings, SAIF Partners, Berkshire Hathaway, T Rowe Price y Discovery Capital.

