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Watson supervisó el despliegue de la UTOI en Florencio Varela

By: Redaccion

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El intendente Andrés Watson monitoreó la dinámica de trabajo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en su base de Florencio Varela, inaugurada junto al gobernador Axel Kicillof, con la misión de fortalecer el patrullaje en los barrios del distrito.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, monitoreó este miércoles por la noche el despliegue de las tareas de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), la fuerza especializada en acciones rápidas cuya base fue inaugurada esta mañana junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la sede ubicada en calle 9 de Julio, entre Monteagudo y Alberdi, en el casco céntrico.

Watson remarcó «la llegada a Florencio Varela de la UTOI con la misión de fortalecer el patrullaje en los barrios», y destacó que se trata de «vecinos y vecinas instruidos para cumplir funciones en su propio distrito». El jefe comunal subrayó además la labor coordinada con las demás divisiones de seguridad del partido, y describió la evaluación conjunta que se realiza para localizar áreas clave según el mapa del delito.

De la supervisión participó también el subsecretario provincial de Control y Fiscalización Policial, Andrés Escudero, quien detalló que el cuerpo está compuesto por 120 efectivos capacitados en este tipo de procedimientos durante dos años de formación. El funcionario bonaerense explicó que la fuerza realizará operativos en distintas regiones del territorio de manera alternada, combinando puntos fijos con recorridos dinámicos.

Tras la presentación oficial de esta mañana, las nuevas unidades comenzaron con los itinerarios diagramados para la prevención de delitos en el distrito.

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