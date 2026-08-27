Watson y Kicillof inauguraron una base de la UTOI en Florencio Varela

El intendente Andrés Watson y el gobernador Axel Kicillof inauguraron la base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el centro de Florencio Varela, y oficializaron además la incorporación de siete móviles para ampliar el patrullaje en el distrito.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, formalizaron este miércoles la apertura del destacamento de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), la fuerza de seguridad especializada en acciones rápidas y de cercanía, en una sede ubicada en la zona céntrica del distrito. En el mismo acto se oficializó la incorporación de siete móviles para ampliar el patrullaje.

Watson destacó la articulación entre ambos niveles de gobierno «para combatir el delito y el narcotráfico y otorgar mejor calidad de vida» a la ciudadanía, y remarcó el rol de la administración provincial al destinar recursos en un contexto que, según el intendente, se ve agravado por el desfinanciamiento del gobierno nacional. El jefe comunal explicó además que la nueva dependencia se integra a una estrategia de seguridad más amplia, que ya incluye al Comando de Patrullas, la Unidad de Policía de Prevención Local, la Fuerza Barrial de Aproximación, el Grupo de Prevención Motorizado, el Anillo Digital, y el recambio de luminarias por tecnología LED en 68 barrios del distrito.

Kicillof, por su parte, detalló el trabajo desplegado por la Provincia para reforzar la seguridad, que incluye la incorporación de agentes, el aumento de vehículos en las flotas, la capacitación de efectivos y la modernización de equipamiento. «Asumimos responsabilidades: ante el desinterés, desinversión, maltrato institucional, exhibimos hechos reales, visibles, tangibles», afirmó el gobernador, quien subrayó también la articulación con los municipios para la formación de cuerpos especiales propios, en el marco de lo que describió como una descentralización operativa con despliegue territorial constante.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, repasó el proceso de selección y formación de los 120 efectivos de la UTOI, que comenzó hace dos años y que ahora inicia funciones en Florencio Varela. El funcionario remarcó que se trató de «un entrenamiento especializado que requirió de una plena vocación», pensado para complementar las tareas de prevención que ya se desarrollan en cada localidad junto a vecinos, entidades intermedias e instituciones escolares.

Del acto participaron también el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Javier Villar; el subjefe de la fuerza, Leandro Sarlo; el superintendente de la Fuerza de Operaciones Especiales, Walter Chiucaloni; además de funcionarios provinciales y municipales, concejales, consejeros escolares y representantes del Poder Judicial bonaerense.