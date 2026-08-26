MunicipiosFlorencio Varela

Watson oficializó la culminación de la puesta en valor de la calle Jorge Newbery

By: Redaccion

Date:

El intendente Andrés Watson supervisó el resultado de la intervención sobre la calle Jorge Newbery, entre Pedro Bourel y 25 de Mayo, en el casco céntrico de Florencio Varela, que incluyó la recolocación del adoquinado histórico, la reconstrucción del cordón cuneta y rampas de acceso.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, supervisó el martes por la mañana el resultado de los trabajos de puesta en valor sobre la calle Jorge Newbery, entre Pedro Bourel y 25 de Mayo, en pleno casco céntrico del distrito, tras la finalización de la intervención realizada con fondos comunales.

La obra incluyó la recolocación y preservación del adoquinado, la reconstrucción del cordón cuneta para favorecer el escurrimiento hidráulico, y la construcción de rampas de acceso, entre otras tareas.

Tras conversar con los frentistas, Watson explicó que se trató del «reacondicionamiento de un sector con un acervo característico por el empedrado: un patrimonio histórico del distrito», y consideró «fundamental la apertura a la circulación vehicular a fin de potenciar un corredor vial esencial», tanto por las escuelas de las inmediaciones como por la zona comercial.

El jefe comunal destacó además «la contribución de cada vecino y vecina con el abono de las tasas municipales», como una herramienta que permite sostener este tipo de obras, además de pavimentaciones, alumbrado y seguridad.

Los vecinos celebraron el resultado de la intervención. Hugo Sut, residente de la zona desde 1978, expresó su «alegría por lo que hicieron en el barrio» y destacó que fue «un progreso grande mantener un espacio simbólico». El vecino resaltó especialmente la mejora en las bajadas, que «facilitaron la cotidianidad de las personas en silla de ruedas».

Alejandra San Vicente mostró su conformidad con la obra, que consideró «fortalecieron un camino colonial muy valioso». Gustavo Dutrá y Rodolfo Flemman, vecinos de toda la vida en la zona, señalaron que «era necesaria una renovación en esta calle», mientras que Guillermo Angarola remarcó el cambio: «Antes, era difícil transitar por los baches; ahora, quedó excelente».

De la recorrida participó también el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, Diego Trejo.

Apoyá el periodismo que cuenta las historias de Varela y el sur del conurbano

Desde hace más de 20 años, Infosur informa con mirada local desde Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Tu apoyo permite sostener coberturas policiales, judiciales e investigaciones del conurbano sur.

Gracias por hacer posible que sigamos contando las historias de nuestro sur bonaerense.

Artículo anterior
La computadora de la cárcel y los misteriosos avales de traslado: qué denuncia el expediente de la Unidad 31
Redaccion

Compartir artículo

Suscribirte

Popular

Te puede interesar
Relacionado

La computadora de la cárcel y los misteriosos avales de traslado: qué denuncia el expediente de la Unidad 31

Redaccion -
La presentación judicial sostiene que un interno habría tenido...

Robaron en el Jardín de Infantes N° 927 «Locos Bajitos» de Florencio Varela

Redaccion -
Autores no identificados ingresaron al Jardín de Infantes N° 927 "Locos Bajitos", en Florencio Varela, tras violentar una puerta, y se llevaron una caja de peluches.

Starlink, cuotas y golpes: el supuesto negocio de Internet en la Unidad 31

Redaccion -
La denuncia presentada ante la Justicia, que se constituyó...

De la empanada al tiramisú: cinco maridajes que cambian la forma de tomar cerveza

Redaccion -
Durante años, en la mesa argentina la cerveza tuvo...