Watson oficializó la culminación de la puesta en valor de la calle Jorge Newbery

El intendente Andrés Watson supervisó el resultado de la intervención sobre la calle Jorge Newbery, entre Pedro Bourel y 25 de Mayo, en el casco céntrico de Florencio Varela, que incluyó la recolocación del adoquinado histórico, la reconstrucción del cordón cuneta y rampas de acceso.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, supervisó el martes por la mañana el resultado de los trabajos de puesta en valor sobre la calle Jorge Newbery, entre Pedro Bourel y 25 de Mayo, en pleno casco céntrico del distrito, tras la finalización de la intervención realizada con fondos comunales.

La obra incluyó la recolocación y preservación del adoquinado, la reconstrucción del cordón cuneta para favorecer el escurrimiento hidráulico, y la construcción de rampas de acceso, entre otras tareas.

Tras conversar con los frentistas, Watson explicó que se trató del «reacondicionamiento de un sector con un acervo característico por el empedrado: un patrimonio histórico del distrito», y consideró «fundamental la apertura a la circulación vehicular a fin de potenciar un corredor vial esencial», tanto por las escuelas de las inmediaciones como por la zona comercial.

El jefe comunal destacó además «la contribución de cada vecino y vecina con el abono de las tasas municipales», como una herramienta que permite sostener este tipo de obras, además de pavimentaciones, alumbrado y seguridad.

Los vecinos celebraron el resultado de la intervención. Hugo Sut, residente de la zona desde 1978, expresó su «alegría por lo que hicieron en el barrio» y destacó que fue «un progreso grande mantener un espacio simbólico». El vecino resaltó especialmente la mejora en las bajadas, que «facilitaron la cotidianidad de las personas en silla de ruedas».

Alejandra San Vicente mostró su conformidad con la obra, que consideró «fortalecieron un camino colonial muy valioso». Gustavo Dutrá y Rodolfo Flemman, vecinos de toda la vida en la zona, señalaron que «era necesaria una renovación en esta calle», mientras que Guillermo Angarola remarcó el cambio: «Antes, era difícil transitar por los baches; ahora, quedó excelente».

De la recorrida participó también el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana, Diego Trejo.