Cannabis medicinal: el desarrollo de una industria que crece en la Patagonia

La industria del cannabis medicinal atraviesa una etapa de transformación en Argentina. En los últimos años, el desarrollo de proyectos vinculados con la producción, investigación y elaboración de derivados generó nuevas oportunidades para empresas y regiones que buscan incorporarse a una actividad que combina conocimiento científico, tecnología y producción.

La Patagonia no queda al margen de este proceso. Chubut, en particular, comenzó a formar parte del mapa de iniciativas relacionadas con los cannabinoides, con emprendimientos que buscan desarrollar capacidades productivas y especializadas dentro de un marco regulado.

El crecimiento del sector también plantea nuevos desafíos: mejorar los procesos, garantizar la trazabilidad, profesionalizar la producción y generar productos que cumplan con los requisitos establecidos por los organismos competentes.

Una industria que va más allá del cultivo

Hablar de cannabis medicinal implica considerar una cadena productiva mucho más amplia que la etapa de cultivo.

El desarrollo de productos derivados requiere conocimientos relacionados con genética vegetal, producción, extracción, formulación, análisis de laboratorio, control de calidad y trazabilidad.

Esta estructura convierte al sector en una actividad con potencial para generar puestos de trabajo especializados y promover la incorporación de tecnología.

La normativa argentina establece mecanismos específicos para regular la cadena productiva y comercial del cannabis medicinal, incluyendo aspectos vinculados con la producción, almacenamiento, transporte, distribución y trazabilidad.

El marco regulatorio como parte del crecimiento

La evolución de la industria está estrechamente relacionada con la construcción de un marco regulatorio.

La Ley 27.669 estableció un régimen para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, mientras que la regulación asigna funciones de control y fiscalización a distintos organismos según el tipo de actividad y producto.

En septiembre de 2026, además, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) publicó una nueva regulación para determinadas actividades vinculadas al cáñamo con fines hortícolas, incluyendo la elaboración de productos derivados destinados, entre otros usos, al ámbito medicinal. La medida incorpora requisitos vinculados con licencias, control y trazabilidad.

Para las empresas que participan del sector, este escenario implica trabajar bajo procesos cada vez más específicos y documentados.

Por qué la trazabilidad es tan importante

Uno de los conceptos centrales dentro de esta industria es la trazabilidad.

Conocer el origen de la materia prima, las diferentes etapas por las que atraviesa y las condiciones en las que se obtiene un producto permite establecer controles más precisos sobre la cadena productiva.

La propia ARICCAME establece entre sus objetivos garantizar la trazabilidad y la calidad de los productos vinculados con el cannabis medicinal.

Esto también representa un desafío para las empresas, que deben incorporar procedimientos y controles capaces de acompañar el crecimiento de la actividad.

Chubut y el potencial de una nueva actividad productiva

La incorporación de proyectos vinculados con cannabinoides abre una posibilidad de diversificación para distintas regiones del país.

En el caso de Chubut, la aparición de emprendimientos especializados permite pensar en una cadena que puede involucrar producción, investigación, servicios técnicos y desarrollo de productos.

La ubicación en la Patagonia también aporta una identidad particular a iniciativas que buscan combinar actividad productiva con conocimiento especializado.

En una industria todavía en construcción, desarrollar capacidades locales puede resultar tan importante como producir.

Biocann: desarrollo de productos desde la Patagonia

Dentro de este escenario se encuentra Biocann, una empresa ubicada en Los Cauces, Chubut, que participa del desarrollo de productos derivados del cannabis.

Su actividad se inscribe en un sector donde la producción y la innovación requieren procesos especializados, controles y conocimiento técnico.

La empresa forma parte de una nueva generación de proyectos patagónicos que buscan desarrollar productos cannabinoides desde la región, acompañando la evolución de una industria que comienza a adquirir mayor estructura a nivel nacional.

Entre las soluciones desarrolladas por el sector se encuentran productos basados en CBD, siempre dentro de los marcos regulatorios correspondientes y diferenciando aquellos destinados a usos medicinales de otras categorías de productos.

La tecnología como factor de competitividad

El crecimiento de la industria también depende de la capacidad de incorporar tecnología.

Los procesos de extracción, análisis y control requieren equipamiento y conocimientos que permitan obtener información precisa sobre las características de los productos.

Los laboratorios y sistemas de control cumplen, en este sentido, un papel central. La calidad no depende únicamente de la materia prima, sino de la totalidad del proceso productivo.

Para las empresas que buscan consolidarse, invertir en tecnología y capacitación puede ser determinante para alcanzar estándares cada vez más exigentes.

Investigación y desarrollo: el próximo desafío

La investigación científica ocupa un lugar central en la evolución del cannabis medicinal.

El marco establecido por la Ley 27.350 contempla la investigación médica y científica sobre el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, mientras que el desarrollo de la industria también busca promover la investigación y el progreso tecnológico.

Esto abre oportunidades para la articulación entre empresas, universidades, laboratorios y organismos públicos.

La generación de conocimiento propio puede contribuir a que Argentina no se limite a producir materia prima, sino que avance hacia actividades de mayor valor agregado.

Qué significa para los consumidores

El crecimiento de la industria también hace que sea cada vez más importante diferenciar entre productos y conocer su procedencia.

En el ámbito medicinal, el Ministerio de Salud señala que el acceso a derivados del cannabis se encuentra vinculado a indicación médica y a los mecanismos previstos por la normativa vigente.

Por eso, la información sobre composición, origen, elaboración y categoría regulatoria resulta fundamental para quienes buscan conocer este tipo de productos.

Una industria con potencial federal

El desarrollo del cannabis medicinal plantea una oportunidad que excede a los grandes centros urbanos.

La aparición de proyectos en provincias como Chubut demuestra que una industria basada en conocimiento puede generar actividad fuera de los principales polos productivos tradicionales.

Para la Patagonia, este proceso representa la posibilidad de sumar una nueva actividad económica vinculada con ciencia, tecnología y producción especializada.

Con un marco regulatorio en evolución y empresas que comienzan a desarrollar capacidades propias, el desafío será consolidar una cadena productiva que combine innovación, controles y generación de valor local.

En ese escenario, proyectos como Biocann reflejan el interés creciente por desarrollar desde la Patagonia una industria vinculada con los cannabinoides y sus distintas aplicaciones reguladas.