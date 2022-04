Volvió la Maratón San Jorge y homenajeó a Héroes de Malvinas

El intendente -Andrés Watson- ratificó su compromiso con el deporte como eje de gestión al reanudarse la tradicional prueba atlética, Maratón de San Jorge, bajo el lema «Malvinas nos une» el domingo por la mañana.

Minutos antes de empezar, la máxima autoridad local alentó a las y los competidores de las distintas categorías. “Muy feliz por la reanudación de la carrera tras dos años de no poder realizarla debido a la pandemia. En esta oportunidad, llevó el nombre en conmemoración de los veteranos y caídos en la guerra por defender a la Patria”, destacó el Alcalde quien también valoró la gran concurrencia.

En el mismo sentido, el Mandatario Comunal resaltó el esfuerzo tanto de vecinos y vecinas como de las entidades barriales que colaboraron en la organización de la jornada.

“Más de 300 ciudadanos y ciudadanas afrontaron con toda su destreza este desafío: niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres de hasta 85 años”, señaló.

Quienes inauguraron la línea de largada, situada en la intersección de calle 554 con Av. Novak, fueron los más pequeños y pequeñas. Entre emoción y risas, iniciaron el trayecto de 1 kilómetro. En su grupo, el ganador fue Ezequiel Lezcano de 9 años.

Luego de entonar el Himno Nacional argentino, comenzó el desafío por los 4 kilómetros. La primera en completar el recorrido fue Rocío Duré, integrante en el equipo de federados distrital. “Contenta por esta segunda corrida de 2022. La anterior fue en el CeNARD y ahora en la calle. Me sorprendió ver a tantos chicos, chicas hasta personas de tercera edad”, manifestó.

Posteriormente, mencionó “el fomento del atletismo en las primeras infancias” y lo describió como “algo muy necesario”. “Los mejores trofeos los obtuve en mi tierra”, añadió.

Por el lado masculino, el varelense que lideró el podio fue Adrián Mulco -también del conjunto comunal-. “Fue un gran evento con una excelente logística. Si bien no era la primera vez que ganaba en este tipo de iniciativas, la sensación de llegar primero fue única. Hacía mucho no corría y esto me incentivó a ir por más”, aseguró.

Entre nietos, nietas, hijos e hijas que intentaron encontrar un lugar para sacar la mejor fotografía, las y los adultos mayores emprendieron su itinerario. Elvira Cornejo -miembro de «Varela Camina» hace 15 años-, contó: “Me encantó, siempre participé de estas propuestas”.

Al finalizar, subrayó la buena organización del encuentro “por la ayuda que brindaron en todo momento”.

Quienes alcanzaron la meta en segundo o tercer lugar fueron merecedores de medallas. En el caso de los y las infantes, todos recibieron distinciones. Además, los y las concurrentes participaron de un sorteo en ordenes de compras.

Estuvieron presentes, los secretarios de Cultura, Deportes y Recreación -Mauricio Rodríguez- y de Relaciones Institucionales -Oscar Núñez- junto al titular en Deportes y Recreación -Adrián Renzini-; el presidente del Honorable Concejo Deliberante -Gustavo Rearte- más la gerenta Regional Operativa y Coordinación de PAMI -Laura Ravagni- y representantes de instituciones.