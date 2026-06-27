Watson repartió árboles gratis en Florencio Varela y los vecinos ya tienen plan para usarlos

Con la premisa de concientizar y embellecer el distrito, la Municipalidad de Florencio Varela otorgó especies arbóreas de manera gratuita a vecinos y vecinas durante la mañana del viernes, en una nueva edición de la estrategia impulsada por el intendente Andrés Watson.

El operativo se desarrolló en la reserva municipal ubicada en Avenida Cacheuta esquina 1363, en Villa San Luis, donde frentistas de distintos barrios del distrito obtuvieron fresnos, casuarinas, álamos, zen del campo y cipreses, además de recibir consejos para garantizar un crecimiento correcto de cada ejemplar.

El intendente destacó «la posibilidad de forestar Florencio Varela con especies cultivadas en el propio partido y concientizar sobre el medioambiente». En esa línea, ejemplificó con «la Jura Ambiental, donde estudiantes asumieron su compromiso con el ecosistema» y remarcó que la iniciativa demostró, una vez más, «el entusiasmo de las juventudes por tener un mejor planeta».

Entre los vecinos presentes estuvo Carlos Rodríguez, preceptor de la escuela «Asunción de María», de Villa San Luis, quien concurrió al predio comunal para «continuar con la colocación de árboles nativos y embellecer el perímetro» del establecimiento. El docente resaltó «la oportunidad que el alumnado acompañara el desarrollo de las plantas y valorara su importancia con el entorno».

Como representante del club «Los Gauchitos» se presentó Felipe Acevedo, varelense residente en Ricardo Rojas. «Llegué porque quería optimizar el espacio verde pegado a nuestra institución. La Municipalidad nos ayudó con su limpieza; ahora, faltaba ponerlo más lindo», comentó. «La idea surgió para que los chicos practicaran deportes en un lugar fresco en el verano y que la comunidad lo aprovechara diariamente», agregó.

De San Jorge llegaron Andrea Orellano y su hija, Daiana Monzón. «Nos alegramos cuando nos llamaron», aseguraron madre e hija, que contaron que una mora del patio de su casa había roto el piso por las raíces, aunque no querían sacarla por la sombra que ofrecía. «Con esto, nos solucionaron el problema», afirmaron tras obtener un ejemplar de reemplazo.

De la jornada también participó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Ricardo de la Fuente.