Allanamientos por presunta estafa en loteo de Varela

La Justicia avanzó en las últimas horas con una serie de allanamientos en el marco de la investigación por el loteo conocido como “La Aurora”, en Florencio Varela, tras denuncias de familias que aseguran haber sido perjudicadas.

Los procedimientos se realizaron durante la madrugada del sábado en los domicilios de César Parra y Cristian Miño, señalados en la causa que lleva adelante la fiscalía.

De acuerdo a la denuncia, varias personas habrían abonado sumas cercanas a los 20 mil dólares por lote, pero posteriormente se les habría impedido el ingreso al predio.

La investigación está a cargo de la Fiscalía N° 5, bajo la intervención del fiscal Pagliuca, quien dispuso las medidas que fueron autorizadas por el juez de Garantías Julián Busteros.

Durante los allanamientos, realizados por personal de la Sub DDI de Florencio Varela con apoyo de otras dependencias, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación que será analizada en el marco de la causa.

Parra es titular de una inmobiliaria local y presidente de la Cooperativa Orqueta Cura, mientras que Miño integra la misma organización como tesorero y cuenta con participación en espacios vinculados al cooperativismo.

El caso se originó a partir de denuncias de presuntas víctimas, quienes sostienen que realizaron pagos por terrenos en el loteo sin poder tomar posesión de los mismos.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas medidas judiciales.