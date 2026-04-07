UNAJ: declaran la emergencia económica y salarial en la Universidad de Varela

La UNAJ (Universidad Nacional Arturo Jauretche) atraviesa una fuerte crisis presupuestaria. Docentes, nodocentes, estudiantes y graduados declararon la emergencia económica y salarial en Florencio Varela.

La UNAJ en Florencio Varela declaró la emergencia económica y salarial, en medio de una profunda crisis que afecta el funcionamiento de la universidad pública en el sur del conurbano y en todas las universidades del país.

La medida fue impulsada por los distintos sectores que integran la UNAJ —docentes, nodocentes, estudiantes y graduados— que resolvieron unificar el reclamo ante el ajuste presupuestario.

Emergencia en la UNAJ

Desde la comunidad educativa de la UNAJ advirtieron que el presupuesto universitario cayó más de un 40%, generando un impacto directo en las condiciones de enseñanza y trabajo.

En la UNAJ de Florencio Varela, la situación se traduce en falta de recursos, dificultades operativas y creciente incertidumbre.

Salarios en la UNAJ

Docentes y nodocentes de la UNAJ denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Según indicaron, hoy deberían percibir al menos medio salario más para recuperar lo perdido frente a la inflación.

El reclamo salarial se convirtió en uno de los ejes centrales de la emergencia declarada.

Becas y estudiantes de la UNAJ

Los estudiantes de la UNAJ también se ven afectados por el deterioro de las becas, como el programa Progresar, que no registra actualizaciones desde hace meses.

Además, ingresar y sostener la cursada en la UNAJ se vuelve cada vez más difícil para muchos jóvenes de Florencio Varela.

Graduados de la UNAJ

Desde el sector de graduados de la UNAJ señalaron que el contexto económico también impacta en la inserción laboral, incluso para profesionales formados en la universidad.

La UNAJ en alerta

La declaración de emergencia busca visibilizar la situación crítica de la UNAJ y abrir un escenario de organización y reclamo conjunto.

En Florencio Varela, la UNAJ vuelve a ser protagonista de un conflicto que refleja el impacto del ajuste en la educación pública.